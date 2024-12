Biostar A620MS - nowa płyta główna z podstawką AMD AM5. Atrakcyjny wybór dla mało wymagających użytkowników?

W sklepach nie brakuje drogich i bardzo zaawansowanych płyt głównych z podstawką AMD AM5. Właściwie już od premiery chipów Ryzen 7000 trzeba liczyć się z dosyć sporym kosztem całej platformy, jednak firma Biostar stara się regularnie wydawać kolejne budżetowe płyty główne z myślą o bardziej oszczędnych użytkownikach. Nowy model A620MS to kolejny przykład takiego produktu. Całość cechuje się prostym designem i dosyć podstawowym wyposażeniem.

Biostar A620MS to płyta główna mająca zaspokoić potrzeby np. pracowników biurowych, integratorów systemów czy oszczędnych entuzjastów komputerowych. Producent niestety nie pochwalił się ceną płyty ani przewidywaną datą dostępności w sklepach.

Całość wykonana jest w formacie Micro ATX i ma zaspokoić potrzeby np. pracowników biurowych, integratorów systemów czy oszczędnych entuzjastów komputerowych, o czym świadczy chociażby brak podświetlenia LED RGB czy ogólnie mało ekstrawagancki design. Płyta główna obsłuży procesory Ryzen 7000/8000, a po późniejszych aktualizacjach BIOS-u poradzi sobie także z chipami Ryzen następnej generacji.

Na pokładzie znajdziemy dwa sloty na pamięć DIMM DDR5-6000 (OC). Całość obsłuży aż do 96 GB RAM-u. Na pokładzie nie zabrakło gniazda PCIe 4.0 x16, gniazda PCIe 3.0 x1, portu M.2 (64 Gb/s) oraz czterech złącz SATA 6 Gb/s. Warto jeszcze zwrócić uwagę na panel I/O, gdzie ulokowano przycisk SMART BIOS UPDATE, port HDMI 1.4, DisplayPort 1.2, cztery porty USB 3.2 Gen 1, dwa porty USB 2.0 oraz złącze Ethernet. Zintegrowana karta dźwiękowa to z kolei układ Realtek ALC897. Producent niestety nie pochwalił się ceną płyty ani przewidywaną datą dostępności, aczkolwiek liczymy, że niebawem będzie to jedna z tańszych opcji na rynku.

Źródło: VideoCardz, TechPowerUp