Biostar H610MHC-E - nowa budżetowa płyta główna z PCIe 4.0 dla procesorów Intel Core 12. i 13. generacji

Choć przeważnie jako zapaleńcy komputerowi skupiamy się na tych droższych i lepiej wyposażonych konstrukcjach, to nie należy zapominać, że nie do wszystkich zadań są one potrzebne. Biostar wydał właśnie nową płytę główną dla procesorów Intela 12. i 13. generacji. Produkt na pierwszy rzut oka może być mało interesujący, ale warto wiedzieć, że płyta wspiera WiFi 6E i ogólnie zawiera wszystko to, czego trzeba przeciętnemu użytkownikowi PC.

Biostar H610MHC-E - to budżetowa propozycja dla procesorów Intela 12 i 13 generacji, skierowana do domowych i biurowych użytkowników komputerów PC. Płyta główna może poszczycić się wsparciem dla WiFi 6 oraz WiFi 6E.

Na płycie głównej znajdziemy chipset H610 i socket LGA 1700, który obsługuje procesory Intela 12. i 13. generacji. Produkt wspiera kości RAM DDR4 do prędkości 3200 MHz i pojemności 64 GB, które osadzimy w dwóch bankach pamięci (maksymalnie 32 GB na moduł). Do dyspozycji użytkownika oddano PCIe 4.0 x16, które powinno zapewnić optymalną wydajność dla najnowszych kart graficznych lub innych kart rozszerzeń. Ponieważ nie będzie tu występowało wąskie gardło ze względu na starszy standard PCIe 3.0. Na płycie głównej również można znaleźć jedno złącze PCIe 4.0 x1 i złącze M.2, które działa na liniach PCIe 3.0. Z racji, że producent nie zainstalował karty sieciowej WiFi w swoim produkcie, użytkownik ma wybór między dyskiem SSD a kartą do łączności bezprzewodowej. Warto jednak wspomnieć, że Biostar przystosował H610MHC-E pod standardy WiFi 6 i WiFi 6E.

Na laminacie odnajdziemy dwa złącza PWM dla wentylatorów (jeden dla procesora CPU i drugi tak zwany systemowy) oraz cztery porty SATA III dla dysków SSD/HDD. Natomiast za obsługę sieci przewodowej LAN odpowiada układ Intel i219v obsługując prędkość do 1000 Mbps. Za obsługę dźwięku wielokanałowego 7.1 odpowiada chip Realtek ALC897. Na panelu I/O znajdziemy złącza antenowe do obsługi WiFi, wejścia/wyjścia audio, dwa porty USB 3.2 Gen 1, dwa porty USB 2.0, złącze PS/2 do obsługi starszych urządzeń peryferyjnych oraz wyjścia obrazu: jedno VGA i jedno HDMI. Choć producent nie podaje wersji ostatniego złącza, to prawdopodobnie odnajdziemy tu standardowe HDMI 2.0. Na chwilę obecną nie znamy jeszcze daty dostępności produktu w polskich sklepach, ani jego ceny na rodzimym rynku.

Źródło: Biostar