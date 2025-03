Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition - koreański odpowiednik PEGI ocenił nadchodzący remaster gry

Pod koniec listopada ubiegłego roku firma Ubisoft poinformowała, iż przygotowywany jest remaster gry Beyond Good & Evil. Informacja ta została potwierdzona chwilę po tym, gdy pierwsze szczegóły produkcji przedwcześnie pojawiły się w sklepie Xbox Store. Gdy Ubisoft oficjalnie zapowiedział Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition (taka jest oficjalna nazwa remastera), potwierdzono że więcej informacji otrzymamy na początku 2024 roku. Jako że mamy już połowę lutego, wszystko wskazuje na to, że wkrótce doczekamy się konkretniejszej zapowiedzi oraz być może nawet premiery remastera.

Koreański odpowiednik PEGI ocenił grę Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition, co oznacza że debiut odświeżonego klasyka może nastąpić wkrótce.

Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition pojawiło się kilka dni temu w bazie koreańskiego odpowiednika PEGI, odpowiedzialnego m.in. za ocenianie nadchodzących gier. Wprawdzie w opisie posłużono się frazą Beyond Good and Evil Remastered, jednak nadal mamy do czynienia z tą samą produkcją. Sam jednak fakt przyznania oceny w koreańskim odpowiedniku PEGI wskazuje na to, że gra wkrótce będzie gotowa do zaprezentowania. Podobne przypadki zdarzały się już w przypadku chociażby GTA The Trilogy czy Red Dead Redemption.

Według informacji udostępnionych jeszcze przez Xbox Store w listopadzie zeszłego roku, remaster Beyond Good & Evil zaoferuje rozgrywkę w rozdzielczości 4K i w 60 klatkach na sekundę (na konsolach, w przypadku PC mowa o nielimitowanym framerate). Sama oprawa graficzna także ma ulec przebudowie, choć w tym wypadku szczegóły nie są jeszcze znane. Ulepszone zostanie sterowanie, by dostosować je do współczesnych wymogów, a także otrzymamy opcję cross-save dzięki integracji z Ubisoft Connect.

