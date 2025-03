Beta Program at PlayStation - nowa inicjatywa pozwoli sprawdzić wczesne wersje gier. Skorzystać mogą nawet pecetowcy

PlayStation nie ma ostatnio dobrej passy. Niedawno informowaliśmy o masowych zwolnieniach w polskim oddziale, a poza tym gracze nadal narzekają na małą liczbę ciekawych zapowiedzi. Czasem jednak drobne gesty i inicjatywy mogą nieco zmienić nastroje społeczności. I wydaje się, że Beta Program at PlayStation ma właśnie takie zadanie. Nowa akcja powinna zainteresować nie tylko wszystkich zapalonych graczy, ale również - a raczej przede wszystkim - fanów PlayStation.

Aby wziąć udział w Beta Program at PlayStation, konieczne jest posiadanie konta PlayStation Network oraz zgłoszenie formularza rejestracyjnego, w którym należy zaznaczyć swoje growe preferencje. Trzeba jednak pamiętać, że ostatecznie to Sony będzie decydowało o przyjęciu do programu.

W ramach akcji Beta Program at PlayStation chętni mogą uzyskać przedwczesny dostęp do nowych gier - w zamian konieczna jest jednak wyczerpująca opinia. Jak możemy przeczytać na oficjalnej stronie internetowej, "obszary testowania mogą obejmować wersje koncepcyjne gier oraz testy na wczesnych, średnich lub późniejszych etapach tworzenia gier". Co istotne, w programie wziąć mogą udział również ci, którzy preferują wirtualne zmagania na PC, o czym świadczy ten oto fragment: "Poznaj nowe gry na różnych etapach produkcji, dzięki którym pomożesz nam tworzyć niesamowite doznania z PlayStation na komputerach PC". Ponadto w ramach programu będzie można też sprawdzić nowe funkcje konsoli PS5 czy mobilnej aplikacji PlayStation App czy witryny internetowej.

Warto dodać, że w programie może wziąć udział każdy zainteresowany w naszym regionie, a przynajmniej tak to wygląda w teorii. Aby zapisać się do Beta Program at PlayStation, konieczne jest posiadanie konta PlayStation Network (najlepiej bez żadnych ograniczeń lub naruszeń) oraz wysłanie formularza rejestracyjnego, w którym należy zaznaczyć swoje growe preferencje. Trzeba jednak pamiętać, że ostatecznie to Sony będzie decydowało o przyjęciu do programu - samo wyrażenie chęci może zatem nie wystarczyć. Więcej informacji na ten temat możecie znaleźć na oficjalnej stronie programu.

Źródło: PlayStation