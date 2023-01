Battlefield 2042 wraca do korzeni? W nadchodzących aktualizacjach gry ma się pojawić m.in. system klas

Patrząc na "współczesną" odnogę serii Battlefield, nie sposób nie odnieść wrażenia, że seria ta od części trzeciej stacza się po równi pochyłej. Wydawałoby się, że mając gotowy przepis na sukces wystarczy skupić się na szlifowaniu całości, wydawaniu dodatkowych map, uzbrojenia i balansem gry. Nic z tego Panie i Panowie! Battlefield 2042 udowadnia, że wcześniejszy dorobek można zaprzepaścić w mgnieniu oka. Ocena w serwisie Metacritic jest jednoznaczna.

Wydaje się, że ktoś w EA poszedł po rozum do głowy. Nowa aktualizacja przeczy wszak dotychczasowej polityce wydawnictwa - dalszego zakopywania "trupa". Czy za przyszłą aktualizację odpowiadają księgowi, czy deweloperzy? Pytanie pozostaje otwarte.

Do rzeczy. Głównym założeniem nowej aktualizacji jest powrót do klas postaci. Będą zatem do wyboru: Inżynier - specjalizujący się głównie w unieruchamianiu wrogich pojazdów (z informacji wynika, że będzie to jedyna klasa umożliwiająca posiadanie wyrzutni rakiet), Zwiadowca - oznaczający cele i informujący pozostałych o lokalizacji przeciwników, Wsparcie - dostarczający amunicję, apteczki i reanimujący, jeśli któremuś z przyjaciół zejdzie się podczas rozgrywki oraz Szturmowiec - specjalista od zwalczania piechoty. Ekwipunek i gadżety zostaną przypisane do poszczególnych klas.

Z innych, niemniej ważnych zmian, dowiadujemy się o planach aktualizacji takich map jak "Manifest" i "Rozłam". Głównie chodzi o zmiany lokalizacji flag kwatery głównej. Jak wiadomo jedną z początkowych bolączek gry był "nadmiar" terenu, przez co spadała dynamika rozgrywki. Zmieni się także oświetlenie na mapach i możliwość szybszego dostrzeżenia wrogów. Finalnie zmieniony zostanie interfejs, by nadążyć za pozostałymi zapowiedzianymi zmianami. W ostatniej aktualizacji na stronach Electronic Arts, możemy przeczytać o powodach wprowadzanych zmian, zapraszam więc do lektury: klik.

Czytając wstęp niniejszego newsa można odnieść wrażenie, że się wyzłośliwiam. Pewnie jest w tym trochę racji. Jak jednak może być inaczej, kiedy na stronie Electronic Arts czytamy o chęci współpracy ze społecznością graczy celem utwierdzenia autorów w przekonaniu, że "zmierzają we właściwym kierunku". Dochodzę do wniosku, że wcześniejsza likwidacja podwalin całego systemu, na którym stała rozgrywka multiplayer, była decyzją kogoś, kto w Battlefielda nigdy nie grał. Obawiam się, że takie osoby coraz częściej mają decydujący głos w procesie tworzenia gier. Jakie jest Wasze zdanie na ten temat? Zapraszam do dyskusji w komentarzach.

Źródło: Twitter, EA