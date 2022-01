Battlefield 2042 jest tak dobry, że doczekał się... parodii. Clownfield 2042 już dostępne na Steam i otrzymuje niezłe noty

Battlefield 2042 zadebiutował na konsolach oraz pecetach 19 listopada 2021 roku. Niestety, w dniu swojej premiery, w grze wciąż obecne były bugi i inne problemy znane z wersji testowych. W efekcie, nowy BF ma na Steamie już ponad 80 tysięcy ocen, przy czym uśrednione opinie są wciąż "w większości negatywne". Gracze nieustannie narzekają na puste mapy, kiepski balans broni, słabą optymalizację, bugi oraz na "rozwiązania, o które nikt nie prosił" (patrz - specjaliści). Graczy dość słusznie boli także brak podstawowych funkcji z poprzednich odsłon serii takich jak tabela z wynikami czy brak listy serwerów. Nie powinno więc dziwić, że ktoś wpadł na pomysł, aby przygotować grę-parodię bazującą na Battlefieldzie 2042. Tą grą jest dostępne już na Steamie Clownfield 2042.

Clownfield 2042 to intrygująca parodia nowego Battlefielda, która dopiero co zadebiutowała na Steamie, a już zbiera bardzo dobre oceny. Może także dlatego, że kosztuje mniej niż 4 złote, nie zaś niemal 200 zł.

Clownfield 2042 opracowany został przez deweloperów zebranych pod szyldem Riverside Sports i jak można się domyślać, jest pierwszoosobową strzelanką, w której gracze walczą ze sobą przez sieć na kilku mapach. Zanim przejdziemy jednak do śmieszkowania, a więc do opisywania tego, co jeszcze Clownfield 2042 czerpie z Battlefielda 2042, warto pochylić się także nad fabułą gry, bowiem i ona wywołuje lekki uśmiech na twarzy. Pretekstem do walk jest mianowicie katastrofa kryptograficzna, spowodowana przez NFT (na czasie, nieprawdaż?). Doprowadziło to do upadku narodów i zaowocowało utworzeniem grupy uderzeniowej No-Clowns.

To właśnie jako jeden z członków No-Clowns pojawiamy się na bitewnych arenach gry Clownfield 2042, by zniszczyć przeciwników dysponując sześcioma różnymi giwerami. A teraz o wspomnianych zbieżnościach z BF-em. W Clownfield spodziewajcie się: tornad, celowych przycięć gameplay'owych, strzałów w głowę znikąd, strzelania w przeciwnika, które nic mu nie robi czy też nagłego znikania przeciwników z planszy. Generalnie, jeśli mieliśmy do czynienia z BF-em 2042, to powinniśmy tu się poczuć jak w domu. Humor wylewa się z ekranu już od ekranu ładowania. Zresztą zobaczcie sami:

Źródło: Steam