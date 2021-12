Battlefield 2042 – do gry trafiła pierwsza reklama prawdziwego produktu. To gamingowa mysz marki Logitech

Reklamy w grach to nie świeżyzna. Kolejne marki, nie tylko technologiczne, zaczynają dostrzegać potencjał reklamowania się w grach. Nic więc dziwnego, że grając np. w Quantum Break, natkniemy się na reklamy Nissana, a w innych produkcjach growych odkryjemy tak zwane lokowanie produktów chociażby Intela. Jak dotąd, reklamy takie były jednak niezbyt nachalne i stosunkowo rzadkie. Okazuje się jednak, że temat może dopiero przybrać na sile. Pierwsza reklama realnego przedmiotu trafiła bowiem właśnie do Battlefielda 2042. Mowa o miejskim banerze reklamującym mysz Logitech G502. Jest spora szansa, że i inni producenci pochwycą ów pomysł i przemycą go do własnych gier.

Jeden z graczy sieciowej gry Battlefield 2042 zauważył, że na jednej z map pojawiła się reklama gamingowej myszy Logitech G502 (screen poniżej). Okazuje się, że grafika ta zagościła na wszystkich platformach, w tym także i na konsolach. Baner, choć nie jest szczególnie napastliwy, to wywołał w sieci niemałą dyskusję. Spora część graczy sugeruje na przykład, aby DICE zajęło się raczej naprawianiem oraz rozbudowywaniem gry, zamiast inwestować w marketing.

Jak się bowiem okazuje, przynajmniej w obrębie Steama (który daje dostęp do statystyk), w dniu tegorocznej Wigilii więcej graczy bawiło się w Battlefieldzie V, niż w nowym tytule DICE (23 tys. osób kontra 19 tys. osób). Nowy BF ma na Steamie już ponad 80 tysięcy ocen, przy czym uśrednione opinie są wciąż "w większości negatywne". Gracze nieustannie narzekają na puste mapy, kiepski balans broni, słabą optymalizację, bugi oraz na "rozwiązania, o które nikt nie prosił" (specjaliści). Graczy dość słusznie boli także brak podstawowych funkcji z poprzednich odsłon serii takich jak tabela z wynikami czy brak listy serwerów.

