Banishers: Ghosts of New Eden z obsługą DLSS 3. Wzrost liczby klatek na sekundę jest znaczący

Gra Banishers: Ghosts of New Eden przypadła do gustu wielu krytykom. PC-towa wersja tytułu oscyluje aktualnie w okolicach średniej 80/100 na portalu Metacritic. Wynika z tego, że studio DON’T NOD dostarczyło udaną produkcję. Gra posiada także wsparcie dla techniki NVIDIA DLSS 3, która będzie przydatna zwłaszcza dla osób planujących grać w rozdzielczości 4K, z wyższą częstotliwością odświeżania monitora. W takim przypadku można liczyć na znaczący wzrost liczby FPS-ów.

Banishers: Ghosts of New Eden wspiera techniki DLSS 3 i DLAA. NVIDIA zaprezentowała porównanie wydajności na różnych kartach graficznych w przypadku użycia pierwszej z wymienionych funkcji.

Banishers: Ghosts of New Eden działa na Unreal Engine 5. Na rynku nie ma jeszcze zbyt wielu tytułów, które wykorzystywałyby tę wersję silnika. Gra studia DON’T NOD oferuje dosyć dobrą grafikę, ale nie wykorzystuje flagowych rozwiązań UE5, czyli systemów Lumen i Nanite. Dlatego nie jest to dobra i adekwatna prezentacja jego pełnych możliwości. Na plus należy jednak zaliczyć wsparcie dla DLSS 3 i DLAA. Na szczególną uwagę zasługuje oczywiście pierwsza z tych technik, ponieważ pozwala zauważalnie zwiększyć liczbę FPS-ów. Choć w rozdzielczości 1080p gra działa dobrze także na słabszym sprzęcie (w minimalnych wymaganiach jest bardzo leciwy GeForce GTX 1050 Ti), to 4K wymaga już solidnego komputera.

NVIDIA pochwaliła się wzrostem liczby klatek na sekundę po aktywowaniu DLSS 3. Testy zostały przeprowadzone w maksymalnych detalach, na komputerze wyposażonym w procesor Intel Core i9-12900K i 32 GB RAM. Zastosowano przy tym Frame Generation i Super Resolution w trybie Performance. Na GeForce RTX 4090 uzyskano w takich warunkach blisko 160 FPS-ów, czyli ponad dwa razy więcej niż bez DLSS 3. Dużą różnicę odnotowano także w przypadku słabszych układów graficznych. Na najgorszym w tym zestawieniu GeForce RTX 4070, dzięki użyciu DLSS 3, możliwe było dobicie do niemal 102 klatek na sekundę. Bez tej techniki było to niespełna 60 FPS-ów. Jeśli ktoś zatem dysponuje monitorem 4K, który może w dodatku pracować z wyższą częstotliwością odświeżania niż standardowe 60 Hz, powinien zdecydować się na aktywację techniki NVIDII.

Źródło: NVIDIA