Avalon - nadchodzi bardzo ambitne MMO, które chce spełnić wizję z filmu Ready Player One. To gracze będą tworzyć zawartość

W świecie gier wideo można wymienić wiele produkcji, które wyróżniają się od innych swoją skalą i pomysłem. Niektóre z nich wydają się proste, jednak służą jako narzędzia do wyrażania kreatywności graczy. W tej materii można wspomnieć o grach, takich jak Minecraft, czy też skierowany bardziej do młodszych osób Roblox. Szczególnie ta druga pozycja umożliwia użytkownikom tworzeniem własnym gier w wirtualnym świecie. W podobnym zamyśle powstaje nowa "platforma", która nosi nazwę Avalon. Ma ona być niejako cyfrowym wszechświatem, który w całości będą współtworzyć właśnie pojedynczy gracze.

Studio Avalon Corp zaprezentowało światu swoje najnowsze dzieło, które ma wprowadzić w życie ideę "metaświata" (ang. metaverse). Avalon nie będzie więc zwyczajną grą, ponieważ każdy gracz otrzyma możliwość stworzenia w niej własnego świata, a także przemieszczania się pomiędzy innymi kreacjami.

Warto od razu wspomnieć, że twórcy, na których składają się pracownicy odpowiedzialni za takie gry jak EverQuest, Vanguard: Saga of Heroes, Call of Duty, Diablo, Assassin's Creed, Elden Ring, czy też World of Warcraft, zdają sobie sprawę ze skali swojego ambitnego projektu i wiedzą, że sami nie będą w stanie dokończyć tego dzieła. Na budowę swojego cyfrowego wszechświata otrzymali oni w 2023 roku 13 mln dolarów od wielu firm, a teraz poszukują pracowników z całego świata, aby tworzyć produkcję. Opiera się ona na silniku Unreal Engine (choć nie podano wersji) i ma umożliwiać graczom swobodne tworzenie całych światów i postaci przy pomocy sztucznej inteligencji. Zaimplementowano wiele rozwiązań, wśród których można wymienić Popul8 lub silnik do tworzenia postaci Inworld (o którym więcej przeczytamy na tej stronie).

Cała idea ma wprowadzić w życie swobodne podróżowanie pomiędzy tworzonymi przez graczy światami, które będą się mogły charakteryzować różnym stylem. Na udostępnionym materiale wideo widzimy, jak postać przechodzi ze świata fantasty do tego rodem z Cyberpunka 2077. Produkcja będzie grą z gatunku MMO, co też można od razu wyraźnie zauważyć. Sam zamysł nie jest co prawda niczym nowym, a nawet istnieją już konkurencyjne twory (tu można wymienić platformę Core - wideo poniżej). Konstrukcja tytułu ma się opierać na technologii blockchain. Nie podano jeszcze żadnych dokładniejszych szczegółów, ani też daty premiery. Jest to więc obecnie tylko bardzo interesujący projekt, który ma jednak spore szanse na powodzenie.

Źródło: Avalon