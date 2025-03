ASUS zabiera głos w związku z zamieszaniem wokół obsługi gwarancyjnej swojego sprzętu. Zapowiedziano zmiany

Problemy z obsługą gwarancyjną sprzętu elektronicznego nigdy nie przynoszą chluby producentom. Tego typu usługa powinna szanować uczciwych klientów, być niezawodna i w miarę szybka. Niedopuszczalne są sytuacje, gdy dana firma na siłę wyszukuje powody, aby nie uwzględnić roszczeń klientów. Z takimi okolicznościami mieliśmy ostatnio do czynienia w przypadku firmy ASUS. Tajwańska firma zdecydowała się oficjalnie zabrać głos w tej sprawie.

ASUS w oficjalnym oświadczeniu zapowiedział zmiany w procesie obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej sprzętu. Obejmą one jednak przede wszystkim rewizję cennika napraw i sposób komunikacji z klientami.

O problemach z obsługą gwarancyjną sprzętu ASUS-a pisaliśmy kilka dni temu. Jak wykazali twórcy popularnego kanału YouTube Gamers Nexus, nie brakuje przypadków, gdy serwis tajwańskiej firmy z błahych powodów odmawia bezpłatnej naprawy, nalicza dodatkowe opłaty lub stosuje inne zabiegi pokroju wysyłania używanego i uszkodzonego zamiennika. W oficjalnym oświadczeniu przedsiębiorstwo przeprosiło osoby dotknięte niewłaściwą obsługą gwarancyjną i zapewniło, że wprowadzone zostaną zmiany do całego procesu. Firma odnosi się bezpośrednio do regionu Stanów Zjednoczonych i Kanady, ponieważ to głównie tam wystąpiły nieprawidłowości, które opisał Gamers Nexus.

ASUS zapewnia też, że ograniczona obsługa gwarancyjna jest i pozostanie bezpłatna. Jak możemy przeczytać, nigdy nie było intencją firmy, żeby naliczać dodatkowe opłaty, które nie są powiązane z danym uszkodzeniem sprzętu. Przedsiębiorstwo jest też świadome, że aktualnie stosowany proces komunikacji nie zawsze dobrze informował o tym fakcie klientów. Kwestia ta ma się w przyszłości zmienić. Modyfikacji ma zostać poddany natychmiastowo też cały proces naprawy sprzętu. ASUS ma przeanalizować i zmodyfikować cennik naprawy urządzeń, na które gwarancja wygasła. Ponadto klienci będą teraz otrzymywali pełną informację dotyczącą możliwych napraw (tak płatnych, jak i darmowych). Zmiany mają zostać wprowadzone też do zautomatyzowanego systemu mailowego, którego zadaniem jest między innymi wyjaśnienie klientom warunków obsługi gwarancyjnej konkretnego sprzętu.

Choć należy pozytywnie ocenić fakt, że ASUS zdecydował się przynajmniej częściowo odnieść do kwestii poruszonych przez Gamers Nexus, to niektóre z nich zostały całkowicie pominięte. W oświadczeniu tajwańskiej firmy nie znajdziemy bowiem nic na temat nieuwzględniania gwarancji z błahych i kompletnie niezwiązanych z daną usterką powodów. Firma też nie odniosła się do przypadków wysyłania używanych i odnowionych zamienników do części klientów. Czas pokaże, czy kroki podjęte przez ASUS-a poprawią w jakiś sposób obsługę gwarancyjną. Na razie należy pozostać wobec tego faktu sceptycznym.

Źródło: ASUS