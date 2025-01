ASUS Vivobook S 15 z Qualcomm Snapdragon X Elite - najważniejsze atuty nowego laptopa do pracy i rozrywki

W ostatnich latach rynek procesorów mobilnych był zdominowany przede wszystkim przez Intela, jednak teraz i AMD ma coraz większe udziały na tym polu. Obu firmom zaczyna jednak rosnąć konkurencja, przede wszystkim w postaci Qualcomm Snapdragon X oraz jego następcom w przyszłych latach. Wszystkie nowe procesory, które pojawiły się lub dopiero pojawiają na rynku, są coraz mocniej ukierunkowane na wykorzystanie sztucznej inteligencji w celu poprawy doświadczeń w codziennym użytkowaniu przenośnych komputerów. W tym celu również Microsoft postanowił stworzyć program Copilot+ PC, zrzeszający notebooki spełniające określone wymagania co do ich wydajności w kontekście AI. Jednym z pierwszych laptopów, spełniające owe kryteria, jest ASUS Vivobook S 15. Napędzany jest on przez energooszczędny procesor Qualcomm Snapdragon X Elite.

ASUS Vivobook S 15 to jeden z pierwszych laptopów na rynku, napędzanych przez procesor Qualcomm Snapdragon X Elite. Możemy liczyć nie tylko na solidną wydajność, ale również spore możliwości w zakresie AI.

Jednym z wymogów programu Copilot+ PC jest posiadanie przez procesor w danym laptopie specjalnego układu NPU (Neural Processing Unit) o mocy przynajmniej 40 TOPS. ASUS Vivobook S 15 spełnia ten wymóg, bowiem układ Qualcomm Snapdragon X Elite oferuje NPU Hexgon o mocy 45 TOPS. Moc układu NPU w laptopie ASUS Vivobook S 15 można wykorzystać w jednej z najnowszych funkcjonalności Windows 11, dostępnej wyłącznie dla platformy Copilot+ PC. Mowa o Automatic Super Resolution (nazywanej także skrótowo Auto Super Resolution), która pozwala na upscalowanie rozdzielczości, ciesząc się tym samym wyższą wydajnością, bez istotnej ingerencji w końcową jakość obrazu. Obecnie do dyspozycji mamy zestaw takich gier jak 7 Days to Die, BeamNG drive, Borderlands 3, Control, Dark Souls 3, God of War, Kingdom Come Deliverance, Resident Evil 2 (Remake), Resident Evil 3 (Remake), Sekiro: Shadows Die Twice, Sniper Ghost Warrior Contracts 2 oraz Wiedźmin 3: Dziki Gon. Oczywiście nie można zapominać o integracji Copilot+ PC z ChatGPT, który w ekspresowym czasie pozwoli znaleźć przeróżne informacje, w zasadzie na każdy temat jaki nas interesuje. W celu łatwiejszej integracji i jeszcze szybszego dostępu do czatu opartego na AI, w laptopie ASUS Vivobook S 15 znajdziemy dedykowany klawisz Copilot, który raptem kilka miesięcy temu został zaprezentowany przez firmę Microsoft.

ASUS Vivobook S 15 (2024) Procesor Qualcomm Snapdragon X Elite (12C/12T): 3,4 GHz

TSMC N4 Zintegrowany układ graficzny Adreno X1 GPU Układ NPU (AI) Qualcomm Hexagon NPU o mocy 45 TOPS Certyfikat Copilot+ PC Tak Pamięć RAM 32 GB RAM LPDDR5X 8533 MHz

RAM lutowany, pracujący w trybie Dual Channel Magazyn danych 1x SSD M.2 PCIe 4.0 x4 NVMe o pojemności 1 TB Ekran 15,6" 2880 x 1620 pikseli

OLED 16:9, ~600 nitów, 100% DCI-P3

120 Hz, wsparcie dla HDR Dolby Vision Złącza 2x USB 4.0 typu C (do 40 Gb/s, DP 1.4)

2x USB 3.2 typu A Gen.1

1x HDMI 2.1 TMDS

1x czytnik kart pamięci microSD

1x Audio-jack 3.5 mm Łączność Bezprzewodowy standard Wi-Fi 7 + Bluetooth 5.4 Kamera internetowa Full HD + IR (Obsługa Windows Hello) Akumulator Litowo-jonowy, 70 Wh Wymiary 353 x 227 x 15,9 mm Waga 1,42 kg System Windows 11 Home (wersja dla ARM) Cena 5999 złotych

Sam procesor Qualcomm Snapdragon X Elite charakteryzuje się również wysoką wydajnością, zarówno jednowątkową jak również wielowątkową. W połączeniu z energooszczędnością, z jakiej znane są układy oparte na architekturze ARM (ich szczytowa wydajność jest osiągana przy zaledwie 1/3 mocy w porównaniu do mocy konsumowanej przez tradycyjne procesory oparte na architekturze x86), powoduje że platforma taka jak ASUS Vivobook S 15 oferuje bardzo solidny czas pracy na zasilaniu akumulatorowym, sięgający 18 godzin. Ten wynik jest możliwy przy połączeniu energooszczędnego procesora oraz pojemnego akumulatora. W przypadku prezentowanego laptopa marki ASUS, pojemność ogniwa sięga 70 Wh. Tym samym wybierając taki sprzęt, nie trzeba się zbytnio martwić o to, że laptop nie wytrzyma z dala od gniazdka od rana do wieczora. Warto dodać, że laptop ASUS Vivobook S 15 jest w Polsce dostępny w wersji z 32 GB RAM LPDDR5 o efektywnym taktowaniu 8533 MHz, co będzie w zupełności wystarczające dla użytkownika, korzystającego z tego typu notebooka na co dzień.

ASUS Vivobook S 15 to nie tylko wysoka wydajność chipu Qualcomm Snapdragon X Elite i możliwości NPU Hexagon, ale również znakomitej jakości ekran, wykorzystujący technologię OLED. Tutaj użytkownicy mogą liczyć na bogaty w kolory wyświetlacz, pokrywający niemal 100% przestrzeni barw DCI-P3 (szeroka paleta barw). W połączeniu z bardzo wysokim współczynnikiem kontrastu oraz perfekcyjną jakością czerni, możemy liczyć na niesamowicie wręcz plastyczny obraz, pełnym detali i szczegółów. Matryca dodatkowa oferuje wysoką rozdzielczość 2880 x 1620 pikseli wraz ze 120 Hz częstotliwością odświeżania. Treści HDR również będą się doskonale prezentować, zwłaszcza że ekran wspiera format HDR Dolby Vision i posiada certyfikat VESA DisplayHDR True Black 600, potwierdzający jasność sięgającą 600 nitów.

ASUS Vivobook S 15 z Qualcomm Snapdragon X Elite oferuje ponadto solidne zaplecze portów. Do dyspozycji oddano bowiem m.in. dwa porty USB 4.0 typu C o pełnej przepustowości 40 Gbps. Dalej mamy dwa złącza USB 3.2 typu A Gen.1, pełnowymiarowy HDMI umożliwiający podłączenie zewnętrznego wyświetlacza 4K o odświeżaniu 60 Hz oraz czytnik kart pamięci microSD. Rozwiązaniem przyszłościowym jest także zastosowanie modułu łączności bezprzewodowej, opartym o technologię Wi-Fi 7. Sam laptop może również podobać się pod względem czysto wizualnym. Pod ekranem znajdziemy nowy emblemat ASUS Vivobook, a sam sprzęt w większości wykorzystuje aluminium w srebrnym kolorze. ASUS Vivobook S 15 w najnowszej wersji to świetnie skrojony sprzęt, który sprawdzi się zarówno w pracy jak również w obsłudze multimediów. Z kolei dzięki zaawansowanemu chipowi NPU Qualcomm Hexagon pozwoli także na samodzielne odkrywanie tego, co do zaoferowania ma świat AI. ASUS Vivobook S 15 z Qualcomm Snapdragon X Elite można już zamawiać w Polsce, m.in. przez oficjalną stronę ASUS.

Materiał powstał we współpracy z firmą ASUS

Źródło: ASUS