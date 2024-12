ASUS ROG Zephyrus M16 będzie dostępny z procesorem Intel Core Ultra 9 185H oraz GeForce RTX 4090

Jeszcze w tym miesiącu Intel oficjalnie wprowadzi do oferty procesory Core Ultra 1. generacji, należące do rodziny Meteor Lake. Nowe układy będą oferowane przede wszystkim do ultrabooków, hybryd czy typowo biznesowych laptopów, choć nie zabraknie również przedstawicieli w typowo gamingowych konstrukcjach. A przynajmniej nie zabraknie w notebookach marki ASUS, bowiem już teraz pojawiła się informacja że procesory Intel Meteor Lake zastąpią dotychczasowe układy Raptor Lake-H w modelu ROG Zephyrus M16.

ASUS przygotował nowe wersje notebooka ROG Zephyrus M16, tym razem z procesorem Intel Core Ultra 9 185H. Jednostki Meteor Lake w tym wypadku będą sparowane z układami graficznymi NVIDIA GeForce RTX 4000.

ASUS ROG Zephyrus M16 to popularny laptop do gier, charakteryzujący się eleganckim wyglądem i wydajnymi podzespołami. Tegoroczne wersje dostępne są m.in. z procesorem Intel Core i9-13900H oraz układem graficznym NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU o mocy do 150 W. ROG Zephyrus M16 już wkrótce otrzyma nowe warianty, tym razem z procesorem Intel Core Ultra 9 185H. Należy on do rodziny Meteor Lake i jako jedyny charakteryzuje się bazowym współczynnikiem TDP na poziomie 45 W (pozostałe układy Core Ultra 1XXH mają TDP obniżone do 28 W). Procesor będzie ponownie sparowany z kartą GeForce RTX 4090 Laptop GPU.

Przejście na układy Intel Meteor Lake pociąga za sobą jeszcze jedną zmianę, którą widać już na powyższym screenie. Dotychczasowe wersje z Intel Raptor Lake-H posiadają pamięć RAM DDR5 4800 MHz w dwóch slotach SO-DIMM. Tymczasem nowa wersja notebooka zaoferuje 16 lub 32 GB RAM typu LPDDR5X. O ile efektywne zegary będą z pewnością wyższe, tak sama pamięć będzie tym razem lutowana, bez możliwości wymiany. Spodziewamy się, że nowe wersje ASUS ROG Zephyrus M16 z Intel Meteor Lake zostaną ujawnione na targach CES 2024.

