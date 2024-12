Intel ARC Graphics - układ graficzny w procesorach Meteor Lake wymaga pamięci RAM, pracującej w trybie Dual Channel

W przyszłym miesiącu Intel oficjalnie wprowadzi do oferty procesory Core Ultra 1. generacji z rodziny Meteor Lake. Jedną z większych zmian będzie przebudowany, zintegrowany układ graficzny Intel ARC Graphics, korzystający z architektury Xe-LPG i nastawiany na wysoką efektywność energetyczną. Choć do premiery zostało jeszcze trochę czasu, w sieci pojawiła się ciekawa informacja na temat jednego z wymogów, by układ ten działał zgodnie ze specyfikacją.

Według firmy HP, wbudowany w procesory Intel Meteor Lake, zintegrowany układ graficzny ARC Graphics wymaga obecności przynajmniej 16 GB pamięci RAM, działającej w trybie Dual Channel.

W przeszłości widzieliśmy już różne sytuacje, gdzie producenci laptopów często łączyli całkiem wydajne, zintegrowane układy graficzne z pamięcią RAM, działającą w trybie Single Channel. Jako że iGPU zwykle jest bardzo czułe na to, z jakim RAM-em jest sparowane, bardzo często prowadziło to po prostu do sporego spadku wydajności w grach. Wygląda na to, że Intel w jakiś sposób będzie chciał ukrócić takie działania przy nadchodzących procesorach Meteor Lake. Według firmy HP, która opublikowała kilka informacji o specyfikacji przyszłych laptopów HP Spectre x360, zintegrowany układ graficzny Intel ARC Graphics wymaga obecności w komputerze przynajmniej 16 GB pamięci RAM, działającej w trybie Dual Channel.

Jeśli zatem sprzęt otrzyma powiedzmy 16 GB RAM, ale w trybie jednokanałowym, wymóg ten nie będzie jednocześnie spełniony. W takiej sytuacji urządzenie ma wskazywać, że wbudowany układ graficzny nazywa się po prostu Intel Graphics. Choć jego budowa pozostanie niezmieniona względem Intel ARC Graphics, inna nazwa ma jasno wskazywać na niższą wydajność np. w grach. Otrzymując laptopa z Intel ARC Graphics, mamy mieć gwarancję że wewnątrz znajdziemy odpowiednią ilość pamięci RAM, działającej w trybie dwukanałowym, tym samym wykorzystując faktyczny potencjał nowego, zintegrowanego układu graficznego.

Źródło: VideoCardz