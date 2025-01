ASUS Dual Radeon RX 6600 V3 - nowa karta graficzna dla oszczędnych graczy. Architektura RDNA 2 wiecznie żywa

Jesteśmy już po premierze prawdopodobnie wszystkich desktopowych kart AMD opartych na architekturze RDNA 3. Co więcej, coraz częściej pojawiają się przecieki na temat RDNA 4. Mimo wszystko jednak nie oznacza to, że możemy całkowicie zapomnieć o poprzednich dokonaniach Czerwonych. Firma ASUS wydała właśnie nową wersję układu Radeon RX 6600, która powinna zainteresować najbardziej oszczędnych graczy. Czym się charakteryzuje?

Nowy model Dual V3 jest ogólnie nieco mniejszy niż modele Dual V2 i Dual V1. Nowa karta graficzna ASUS-a powinna zainteresować najbardziej oszczędnych graczy.

Specyfikacja Radeona RX 6600 jest powszechnie znana, więc ASUS nie mógł tu wymyślić niczego na nowo. Mamy tu do czynienia z układem Navi 23 z 1792 procesorami strumieniującymi oraz 8 GB pamięci GDDR6. Producent mógł tu nieco pokombinować z taktowaniem rdzenia, jednak karta graficzna może się rozpędzić w trybie Boost do 2491 MHz - pod względem wydajności całość nie będzie się zatem odróżniać od standardowych modeli RX 6600.

Na największą uwagę zasługuje tutaj system chłodzenia. Całość prezentuje się dosyć schludnie. Na pokładzie mamy m.in. dwa półpasywnie działające wentylatory, stylowy backplate oraz klasyczny zestaw portów wideo (1x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4). Model Dual V3 jest ogólnie nieco mniejszy niż modele Dual V2 i Dual V1 (219,2 x 121,2 x 40,5 mm vs 243 x 134 x 49 mm), co na pewno będzie miało znaczenie dla osób z niezbyt przestronną obudową. Ogólnie rzecz biorąc, moment pojawienia się omawianej karty może budzić pewne wątpliwości, ale zawsze to kolejna opcja na rynku... Oczekujemy, że ASUS Dual Radeon RX 6600 V3 lada moment trafi do sklepów w cenie ok. 1000 zł.

Źródło: ASUS, VideoCardz