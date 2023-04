Assetto Corsa Competizione - ceniony symulator odświeżony. Nowe DLC i masa usprawnień związanych z rozgrywką

Znakomity wyścigowy symulator od zespołu Kunos Simulazioni pojawił się na rynku w 2019 roku. Z początku jedynie na pecetach, następnie w kolejnym roku zawitał na PlayStation 4 i Xbox One, żeby wreszcie w lutym roku 2022 otrzymać porządny lifting i wejść na konsole nowej generacji Sony i Microsoftu. Obecnie czekamy na wstępnie zapowiedzianą już kontynuację - co nie znaczy, że deweloperzy odpuścili sobie usprawnianie aktualnej części.

Assetto Corsa Competizione otrzymało potężną aktualizację 1.9, która wprowadza wiele istotnych usprawnień związanych z fizyką jazdy oraz płatny dodatek GT World Challenge, dodający m.in. nowe auta.

Zmiany, jakie deweloperzy zaimplementowali do rozgrywki pecetowej, są całkiem imponujące jak na kilkuletnią już przecież obecność tytułu na rynku. W głównej mierze rozchodzą się o poprawienie fizyki opon: symulację ich nagrzewania, odkształcania tudzież przyczepności. Z pewnością wpłynie to znacząco na sieciowe rozgrywki. Co więcej, usprawniono między innymi logikę elektronicznych systemów (TC1, TC2, ABS), symulację działania amortyzatorów, a także mapowanie aerodynamiczne w trakcie wychylania się pojazdów.

W ostatnich dniach deweloperzy wprowadzili również nowe rozszerzenie. Kosztuje ono 59 złotych i wprowadza trzy nowe wozy: Lamborghini Huracán GT3 EVO2, Porsche 911 (992) GT3 R oraz Ferrari 296 GT3. Dodatkowo pojawia się jeszcze nowa trasa - słynne Circuit Ricardo Tormo w słonecznej Walencji. Na razie są mówimy jedynie o komputerach osobistych, natomiast nieco później dostaną je też posiadacze konsol PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Ominą zatem sprzęt poprzedniej generacji. Tak czy inaczej dostaliśmy całkiem sporą dawkę aktualizacji, nim wiosną przyszłego roku na rynek wejdzie Assetto Corsa Competizione 2.

Źródło: Assetto Corsa