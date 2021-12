Assassin's Creed Origins otrzyma aktualizację, wykorzystującą możliwości konsol PlayStation 5 oraz Xbox Series

Po premierze Assassin's Creed Syndicate (2015 rok), który nie okazał się wybitnym hitem sprzedażowym, seria po raz pierwszy poszła na zasłużony odpoczynek. Dopiero w 2017 roku otrzymaliśmy nową grę o podtytule Origins, która okazała się znacząco odmieniona względem dotychczasowych odsłon. Była to także pierwsza gra, rozpoczynająca eksplorację okresu Starożytności, co było sporym powiewem świeżości w sadze Assassin's Creed. Formuła zapoczątkowana w Origins była potem wykorzystywana także w Assassin's Creed Odyssey oraz Valhalla. Ta ostatnia od dnia premiery działała na konsolach obecnej generacji w 60 FPS, podczas gdy Odyssey kilka miesięcy temu otrzymał stosowną aktualizację. Wkrótce do grona zaktualizowanych gier dołączy także Assassin's Creed Origins.

Gracze posiadający konsole PlayStation 5 oraz Xbox Series (S lub X) zasmakowali grania w 60 klatkach na sekundę, co w obecnej generacji zaczęło być w końcu standardem, a nie szokującą nowością. Nie brakuje opinii osób, które po przejściu na granie w 60 klatkach na sekundę ani myślą o powrocie do "mrocznych czasów", gdy maksymalny framerate sięgał 30 FPS. Ubisoft bardzo chętnie zaczął oferować możliwość grania w 60 klatkach. Najpierw w Assassin's Creed Valhalla, a potem także w innej nowości - Watch Dogs Legion. Aktualizację rozszerzono także o Assassin's Creed Odyssey, a już wkrótce (być może nawet na dniach?), odpowiedni patch pojawi się także dla gry Assassin's Creed Origins, przez wielu uważanej za najlepszą z nowej trylogii.

We are also looking into adding 60FPS support for Assassin's Creed Origins, so stay tuned!