ASRock Radeon RX 7600 XT Steel Legend i Radeon RX 7600 XT Challenger - zaprezentowano nowe modele kart graficznych

Podczas targów CES 2024 firma AMD zaprezentowała karty graficzne Radeon RX 7600 XT. Jedynymi znaczącymi różnicami w porównaniu do modelu bez dopisku „XT” są wyższe taktowania i 16 GB VRAM. Teraz ASRock przedstawił dwa interesujące modele wspomnianego GPU. Są to Radeon RX 7600 XT Steel Legend i Radeon RX 7600 XT Challenger. Na rynku pojawią się także już wkrótce karty Radeon RX 7900 GRE z podobnymi układami chłodzenia.

ASRock zaprezentował karty graficzne Radeon RX 7600 XT Steel Legend i Radeon RX 7600 XT Challenger. Pierwsza to konstrukcja z trzema wentylatorami. Model Challenger oferuje z kolei zaledwie dwa.

Wyżej pozycjonowana konstrukcja to ASRock Radeon RX 7600 XT Steel Legend. Projekt GPU nie każdemu przypadnie do gustu, ponieważ jest on utrzymany w białej kolorystyce ze wstawkami w odcieniach szarości. Poza tym można liczyć na trzy wentylatory z podświetleniem RGB, metalowy backplate i nieco wyższe od standardowego taktowania. W trybie Game karta osiąga 2539 MHz, a tryb Boost to nawet 2810 MHz. Układ jest oczywiście wyposażony w 16 GB pamięci GDDR6 na szynie 128-bitowej, a użytkownicy mogą skorzystać z trzech złącz DisplayPort 2.1 oraz jednego HDMI 2.1. Całość jest zasilana za pośrednictwem dwóch konektorów 8-pin. Zalecana moc zasilacza to 650 W.

ASRock Radeon RX 7600 XT

Steel Legend ASRock Radeon RX 7600 XT Challenger Architektura RDNA 3 RDNA 3 Litografia TSMC N6 TSMC N6 Układ graficzny NAVI 33 NAVI 33 Jednostki SP 2048 2048 Taktowanie Game 2539 MHz 2516 MHz Taktowanie Boost 2810 MHz 2799 MHz Pamięć 16 GB GDDR6 16 GB GDDR6 Szyna pamięci 128-bit 128-bit AMD Infinity Cache 32 MB 32 MB Złącza wideo 3 x DisplayPort 2.1

1 x HDMI 2.1 3 x DisplayPort 2.1

1 x HDMI 2.1 Złącza zasilania 2 x 8-pin 2 x 8-pin Zalecany zasilacz 650 W 650 W Wymiary 304 x 131 x 51 mm 267 x 130 x 51mm Waga 945 g 432 g

Drugą kartą jest ASRock Radeon RX 7600 XT Challenger. Tym razem mowa o konstrukcji, której system chłodzenia składa się z zaledwie dwóch wentylatorów bez podświetlenia RGB. Jest to zatem bardziej budżetowa propozycja, ale pod względem kolorystycznym powinna przypaść do gustu większej liczbie użytkowników. Producent także tutaj zadbał jednak o metalowy backplate. Jest też LED-owy wskaźnik zasilania w górnej części konstrukcji. Taktowanie Game układu wynosi 2516 MHz. W trybie Boost może z kolei osiągnąć nawet 2799 MHz. Podobnie jak w poprzednim przypadku, kartę wyposażono w 16 GB pamięci GDDR6 na szynie 128-bitowej. Taka sama jest także liczba złącz wideo i wymagania odnośnie zasilacza. Nie znamy na razie ceny obu układów.

W ofercie jednego z niemieckich sklepów internetowych pojawiły się także bardzo zbliżone pod względem układu chłodzenia modele Radeona RX 7900 GRE. Są to oczywiście znacznie wyżej pozycjonowane GPU, z dużo lepszą specyfikacją. W sprzedaży pojawi się zarówno model Steel Legend, jak i Challenger. Można liczyć między innymi na 256-bitową szynę pamięci oraz znacznie większą liczbę jednostek SP (5120). Trudno na tę chwilę powiedzieć, jak szeroka będzie dostępność tych modeli na rynku europejskim, choć należy odnotować, że w niemieckim sklepie można składać na nie zamówienia przedpremierowe. Jeśli potwierdzą się zaprezentowane ceny, za model Steel Legend trzeba będzie zapłacić około 600 euro. Challenger to z kolei wydatek około 580 euro.

Źródło: ASRock, WCCFTech, Tom's Hardware