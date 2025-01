Asgard’s Wrath 2 - oceny nowego RPG w otwartym świecie wskazują na największy przełom w VR od czasu Half-Life: Alyx

To już ostatnie tygodnie 2023 roku, The Game Awards za nami, więc już powoli dominują tematy gier na przyszłe miesiące. Jeżeli mielibyśmy powiedzieć, przy których gatunkach można by dotąd mówić o niedosycie, zapewne wskazalibyśmy na wirtualną rzeczywistość. Pojawiły się co prawda takie pozycje, jak Horizon Call of the Mountain, ale trudno powiedzieć o jakichś kamieniach milowych. Wygląda jednak na to, że trzeba tę kwestię nieco zweryfikować.

Asgard’s Wrath 2 jest niespodziewanym hitem końcówki roku. RPG w wirtualnej rzeczywistości zbiera znakomite noty od recenzentów i graczy.

Po tym, jak w pierwszej połowie grudnia na VR zameldował się remake czwartego Resident Evila, zdawało się, że wszelkie atrakcje pod tym względem już za nami. Solidna garść pierwszych ocen zarówno krytyków, jak i graczy wskazuje jednak na to, że mamy do czynienia z zupełnie nowym hitem. Asgard's Wrath 2 chwalone jest między innymi za znakomitą, widowiskową walkę, porywającą fabułę i bardzo dużo możliwości rozgrywki. Dla niektórych to nie tylko najlepsze RPG w VR, ale w ogóle od czasu pamiętnego Half-Life: Alyx.

W Asgard's Wrath 2 twórcy tym razem mieszają mitologię nordycką z egipską. Główny bohater, Kosmiczny Strażnik, zostaje oszukany przez Lokiego i w efekcie uwięziony. Ostatecznie jednak uwalniają go Norny, jako że bóg oszustwa pragnie wprowadzić w życie plany zagrażające całemu wszechświatowi. Wcielając się oswobodzoną postać musimy teraz udać się do Egiptu, by pozyskać tamtejszych sojuszników. Oczywiście nie będzie to takie proste - pojawi się bowiem konieczność wykonania dla nich pewnych konkretnych zadań. Jak wygląda exclusive na gogle Meta Quest od Sanzaru Games, możecie się przyjrzeć poniżej:

Źródło: Metacritic