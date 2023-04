Apple - większość usług firmy przestanie działać na starszych wersjach systemów operacyjnych

Firma Apple znana jest z długiego wspierania wszystkich swoich urządzeń. Jest to zwłaszcza widoczne na tle sprzętu wykorzystującego różne wersje Androida. Niestety granica zawsze gdzieś się znajduje. Według dostępnych informacji już wkrótce większość usług firmy z Cupertino przestanie działać na starszych wersjach jej systemów operacyjnych. Na szczęście tego typu sprzęt zazwyczaj oferuje możliwość aktualizacji do nowszej edycji oprogramowania.

Doniesienia zostały zaprezentowane na Twitterze przez dosyć wiarygodnego użytkownika @StellaFudge. Jak możemy przeczytać we wpisie, Apple już w maju planuje całkowicie zakończyć wsparcie dla określonych wersji swoich systemów operacyjnych. Oznaczać to będzie odcięcie ich użytkowników od praktycznie wszystkich usług przedsiębiorstwa z wyjątkiem iCloud. Zmiana obejmie zatem serwisy Apple Music, Apple TV, Apple Arcade czy Apple Fitness. Dobrą informacją jest to, że dotyczyć ona będzie naprawdę starych wersji oprogramowania, których premiera sięga 2017 roku. Wśród nich znajdują się:

As of early May, access to Apple services, with the exception of iCloud, will stop working on devices running:

- iOS 11-11.2.6

- macOS 10.13-10.13.3

- watchOS 4-4.2.3

- tvOS 11-11.2.6

You'll likely receive notification prompting you to update