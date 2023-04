Apple CarPlay i Android Auto znikają z samochodów General Motors. Co zrobi reszta branży motoryzacyjnej?

Android Auto i Apple CarPlay to obecnie niemal podstawowe wyposażenie każdego nowego samochodu. To rozwiązanie ułatwiające połączenie smartfona z multimediami w samochodzie, dzięki któremu użytkownicy mogą korzystać z funkcji takich jak słuchanie muzyki czy nawigacja. General Motors twierdzi jednak, że ich czas dobiegł końca i rezygnuje z tych systemów w swojej przyszłej ofercie pojazdów elektrycznych. Skąd taka decyzja i czy na podobny krok zdecydują się też inni producenci z branży motoryzacyjnej?

General Motors rozpocznie stopniowe wycofywanie systemów Apple CarPlay i Android Auto ze swoich samochodów elektrycznych. Firma zamierza mieć większą kontrolę nad gromadzonymi danymi, na co ma jej pozwolić niestandardowy system informacyjno-rozrywkowy stworzony we współpracy z Google. Nowoczesny system Ultifi zapewni wszystkie funkcje oferowane przez Apple CarPlay i Android Auto - tylko w lepszym wydaniu. Multimedia, dzięki łączności online, zapewnią dostęp do usług streamingu muzyki, a także dostęp do wielu przygotowanych specjalnie aplikacji. W jednym systemie łączone są też funkcje odpowiedzialne za systemy bezpieczeństwa, automatyzację jazdy, odpowiednie wyliczanie zasięgu dla samochodów elektrycznych oraz komunikację miedzy pojazdami.

The Verge skontaktował się ze wszystkimi głównymi producentami samochodów, aby sprawdzić, czy planują podążać za GM w porzuceniu CarPlay i Android Auto. Żaden z nich nie odpowiedział twierdząco. Ford, Volvo, Honda, Hundai i Kia nie planują przestać oferować Apple CarPlay i Android Auto w swoich pojazdach, w tym w pojazdach elektrycznych. Rzecznicy Stellantis, BMW, Mercedesa i Toyoty jeszcze nie skomentowali decyzji GM, ale prawie każdy ich samochód w sprzedaży oferuje znane wszystkim systemy Apple i Google. Pierwszym samochodem GM, który będzie wyposażony w nową platformę oprogramowania samochodowego, będzie zaplanowany na 2024 r. elektryczny Chevrolet Blazer EV. Z kolei pokazane wcześniej auta, takie jak Chevrolet Silverado EV, wciąż będą korzystały z możliwości podpięcia Apple CarPlay i Android Auto. To samo tyczy się aut spalinowych, jednak GM zamierza je usunąć z oferty do 2035 r.

