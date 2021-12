Android Auto w Polsce już oficjalnie. Co to oznacza? Ułatwienie dla posiadaczy starszych systemów mobilnych i nie tylko

Właśnie mija rok, jak Google obiecało Polakom oficjalny dostęp do aplikacji Android Auto. Termin ten co prawda nieco się wydłużył (mówiono wówczas o dostępności za kilka miesięcy), jednak najważniejsze, że aplikację można już instalować bez zbędnego komplikowania. Dotąd bowiem nie wszystkie auta z wbudowanym Android Auto chciały współpracować ze smartfonami pracującymi na starszych wersjach Androida (Oreo i starsze). Z kolei w razie chęci użytkowania z Android Auto z pominięciem samochodu (tylko na smartfonie), posiadacze wspomnianych starszych systemów musieli posiłkować się instalowaniem aplikacji z nieoficjalnych źródeł.

Google zapowiadało polską, oficjalną dostępność Android Auto już przed rokiem. Po 12 miesiącach czekania, aplikacja jest nareszcie dostępna.

Wszystkie opisane powyżej kombinacje związane z brakiem oficjalnej dostępności aplikacji w Polsce, od dziś przechodzą do przeszłości. Na stronie Google pojawiła się mianowicie informacja, że Polska jest już jednym z obsługiwanych przez Android Auto rynków. Oznacza to także naturalnie, że Android Auto dostępne jest w repozytorium Google Play w naszym rodzimym języku. Oficjalna dostępność to także nowość pod postacią wsparcia technicznego aplikacji.

Android Auto to nic innego, jak tryb samochodowy, który przy użyciu uproszczonego interfejsu pozwala na wygodny dostęp do najważniejszych smart-funkcji przydatnych dla kierowcy. W grę wchodzi nie tylko nawigacja przy użyciu Map Google czy wykonywanie lub odbieranie połączeń głosowych poprzez samochodowy zestaw głośnomówiący. Android Auto zapewnia zintegrowany dostęp do Spotify, YouTube Music oraz wszelkiej maści innych usługi i aplikacji do podcastów, komunikatorów i tym podobnych rozwiązań. Korzystacie?

Źródło: Google