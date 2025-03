Apple tymczasowo wstrzymuje rozwój systemów operacyjnych iOS 18 i macOS 15. Jakie są powody tej decyzji?

Choć stosunkowo niedawno zadebiutował iOS 17, to Apple intensywnie pracuje już od pewnego czasu nad kolejną wersją swojego systemu operacyjnego. Według niepotwierdzonych informacji, ma ona zostać zintegrowana z elementami sztucznej inteligencji. Firma z Cupertino chce tym samym nadrobić przynajmniej część opóźnień względem konkurencji. Najnowsze doniesienia wskazują, że prace nad iOS 18 i macOS 15 nie przebiegają jednak wystarczająco sprawnie.

Kierownictwo zespołu inżynierów oprogramowania firmy Apple wstrzymało tymczasowo rozwój systemów iOS 18 i macOS 15. Przyczyną jest duża liczba błędów, które przedostały się przez wstępne testy wewnętrzne.

Jak podaje Mark Gurman z serwisu Bloomberg, prace nad iOS 18 i macOS 15 miały zostać tymczasowo wstrzymane. Mowa jest tutaj wstępnie o okresie jednego tygodnia. Choć wydaje się, że to stosunkowo niewiele czasu, to fakt ten może wpłynąć znacząco na terminy osiągania kolejnych kamieni milowych przez zespół inżynieryjny Apple. Harmonogram jest bowiem zapewne bardzo napięty i nawet drobne zmiany mogą skutkować koniecznością jego znaczącej korekty. Wiązałoby się to z przesuwaniem kolejnych terminów lub koniecznością wydłużonej pracy w celu nadrobienia opóźnienia.

Według źródła, przyczyną wstrzymania prac jest obecność w oprogramowaniu dużej liczby bugów. Mają one powodować problemy z wydajnością systemu, czy doprowadzać do awarii określonych aplikacji. Decyzja o zahamowaniu rozwoju iOS 18 i macOS 15 zapadła w poprzednim tygodniu, kiedy kierownictwo zauważyło, jak wiele błędów nie zostało odkrytych podczas wstępnych testów wewnętrznych. Pauza ma dać czas programistom na wyeliminowanie większości z nich. Apple planuje zapewne premierę kolejnej wersji iOS na wrzesień 2024 roku. Gdyby problemy okazały się poważniejsze, to mogłoby teoretycznie dojść nawet do przesunięcia jego daty premiery, ale taki rozwój wypadków wydaje się mało prawdopodobny.

Źródło: Bloomberg, Tom's Hardware