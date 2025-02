Apple planuje olbrzymie inwestycje w Stanach Zjednoczonych. Ich kwota będzie w nadchodzących latach rekordowa

Amerykańska branża półprzewodników rośnie od pewnego czasu w siłę. Jej rozwojowi sprzyjają inwestycje zarówno firm wywodzących się z tego kraju, jak i podmiotów pokroju tajwańskiego TSMC, który przenosi tam część swojej produkcji chipów. Wiele wskazuje na to, że jednym z liderów zakresie inwestycji w branżę nowych technologii będzie w kolejnych latach Apple. Firma ogłosiła bowiem, że wkrótce przeznaczy na ten cel gigantyczną kwotę.

Firma Apple planuje zainwestować w amerykańską gospodarkę ponad 500 mld dolarów w przeciągu najbliższych czterech lat. Środki zostaną wykorzystane na rozwój branży półprzewodników, szkolenia oraz budowę fabryki serwerów, które będą napędzały Apple Intelligence.

Nie jest tajemnicą, że większość procesorów, które Apple instaluje w swoim sprzęcie jest obecnie produkowane poza Stanami Zjednoczonymi. Firma działa jednak na wielu płaszczyznach i najnowsze plany inwestycyjne uwzględniają ten fakt. Jak można przeczytać w oficjalnym komunikacie prasowym, Apple planuje zainwestować na rynku amerykańskim w przeciągu najbliższych czterech lat ponad 500 mld dolarów. Pieniądze zostaną przeznaczone między innymi na otwarcie zaawansowanego ośrodka produkcyjnego w Houston, który wytwarzał będzie serwery napędzające sztuczną inteligencję. Mowa tutaj o placówce zajmującej powierzchnię ponad 23 tys. metrów kwadratowych. Jej otwarcie planowane jest na 2026 rok. Do tego jednak inwestycje się nie ograniczą.

Podwojeniu ma ulec fundusz wykorzystywany do wspierania produkcji zaawansowanych chipów (z 5 mld dolarów do 10 mld dolarów) . Chodzi tu przede wszystkim o jej częściowe przeniesienie do powstającej w Arizonie fabryki TSMC, o czym jakiś czas temu informowaliśmy. W ramach programu inwestycyjnego powstanie także między innymi ośrodek szkoleniowy w Detroit, który zajmie się kształceniem pracowników z branży półprzewodników oraz implementacji sztucznej inteligencji. Jego działalność ma być nakierowana przede wszystkim na małe i średnie przedsiębiorstwa. Plany inwestycyjne Apple mają w jakiś sposób wpłynąć nawet na 2,9 mln miejsc pracy w USA. Samo przedsiębiorstwo chce zaś zatrudnić w nadchodzących czterech latach około 20 tys. nowych pracowników.

Źródło: Apple