Nowy Apple iPhone 16e już oficjalnie. Smartfon oferuje ekran OLED, czip Apple A18, przycisk czynności oraz funkcje satelitarne

Do rodziny smartfonów Apple iPhone dołączył właśnie kolejny model, którego dzisiejsza prezentacja nie powinna być zaskoczeniem dla zbyt wielu osób, gdyż dyrektor generalny tej firmy - Tim Cook - wskazał na nią niemal tydzień temu. Tym razem mowa o budżetowej półce (w stylu Apple, więc cena wcale nie będzie taka niska), która oferuje czip Apple A18, wyświetlacz OLED, a także dostęp do wysyłania wiadomości przez łączność satelitarną. Na pokładzie nie zabrakło przycisku czynności.

Apple zaprezentowało kolejnego smartfona z serii iPhone 16, który niebawem oficjalnie trafi do sprzedaży. Mowa o budżetowej odsłonie iPhone 16e - ta może nam zaoferować wydajny czip Apple A18, nowy autorski modem komórkowy, a także dostęp do funkcji satelitarnych.

Apple iPhone 16e wprowadza modem komórkowy Apple C1, który został zaprojektowany przez tę firmę - zapewnia on łączność 5G i ma się okazać bardzo energooszczędny. Oczywiście nowość została także przystosowana do obsługi Apple Intelligence, więc możemy liczyć na wydajny czip Apple A18. W przypadku zestawu aparatów z tyłu spotkamy się z pojedynczą jednostką o rozdzielczości 48 MP, która umożliwi nagrywanie filmów w 4K przy 60 kl/s, a także zaoferuje "dwukrotny zoom optycznej jakości". Przydatne z pewnością będą funkcje satelitarne, takie jak Alarmowe SOS, Pomoc drogowa, Wiadomości oraz Znajdź - bez dostępu do sieci (komórkowej oraz Wi-Fi) będziemy więc nadal mogli nawiązać z kimś kontakt. Nie zabraknie też przycisku czynności, który można skonfigurować do otwierania aplikacji lub włączania wybranej funkcji.

iPhone 16e Procesor Apple A18 (6-rdzeniowy) Układ graficzny 4-rdzeniowy NPU 16-rdzeniowy Pamięć RAM Brak informacji Pamięć wbudowana 128, 256 lub 512 GB Wyświetlacz 6,1" Super Retina XDR, OLED

Ceramid Shield, HDR Łączność Wi-Fi, Bluetooth, 5G (modem C1) Porty, złącza i sloty USB typu C Aparat przedni Brak informacji Aparat główny Fusion 48 MP (2 w 1, TrueDepth) Możliwości wideo 4K przy 60 kl/s (Dolby Vision) Akumulator Brak informacji Ładowanie Przewodowo, bezprzewodowo Normy odporności IP68 Wymiary i waga Brak informacji System operacyjny iOS 18 Dodatkowe informacje Face ID, Apple Intelligence, Przycisk czynności, Wiadomości satelitarne, RCS Wersje kolorystyczne Czarny, Biały Start przedsprzedaży 21 lutego 2025 roku o godzinie 14:00 Premiera 28 lutego 2025 roku Dodatki Silikonowe etui - 179 zł Cena 128 GB - 2999 zł

256 GB - 3499 zł

512 GB - 4499 zł

Nowy smartfon spełnia normę IP68, a na przodzie znajdziemy warstwę Ceramic Shield, która chroni 6,1-calowy ekran OLED, zaś tył pokryty jest szkłem. Firma promuje model również czasem pracy na akumulatorze - ma on mieć bowiem "najwydajniejszą baterię ze wszystkich telefonów iPhone w rozmiarze 6,1 cala, działającą nawet sześć godzin dłużej w porównaniu z iPhonem 11 i nawet 12 godzin dłużej niż we wszystkich generacjach telefonów iPhone SE". Apple iPhone 16e już niebawem stanie się dostępny w przedsprzedaży, natomiast cena za wersję z pamięcią wbudowaną o pojemności 128 GB będzie wynosić 2999 zł.

Źródło: Apple, nieantyfan