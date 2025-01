Smartfony iPhone już wkrótce mogą zaoferować połączenia satelitarne za pośrednictwem systemu Starlink

Starlink, pomimo dosyć zaporowej ceny, jest dobrym rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie brak jest tradycyjnych połączeń internetowych. Najczęściej jest on wykorzystywany po prostu do uzyskiwania dostępu do globalnej sieci, jednak na tym możliwości systemu się nie kończą. Według najnowszych doniesień, firmy Apple, T-Mobile i SpaceX pracują wspólnie nad udostępnieniem określonego rodzaju połączeń satelitarnych na nowszych smartfonach iPhone.

Wiele wskazuje na to, że użytkownicy smartfonów iPhone już wkrótce będą mogli przesyłać wiadomości tekstowe przy użyciu systemu Starlink. Nie będzie do tego konieczne żadne zewnętrzne urządzenie.

Nie wszyscy wiedzą, że użytkownicy smartfonów Apple, począwszy od serii iPhone 14, mają już ograniczony dostęp do połączeń satelitarnych. Pozwalają one powiadomić służby ratunkowe w miejscach pozbawionych tradycyjnego zasięgu komórkowego. Funkcjonalność ta może zostać wkrótce znacząco rozbudowana, gdyż, jak donosi serwis Bloomberg, system iOS 18.3 wprowadza możliwość korzystania z połączeń Starlink. Oczywiście nie są one jeszcze dostępne dla wszystkich chętnych użytkowników. Testuje je na razie bardzo ograniczone grono abonentów T-Mobile na terytorium Stanów Zjednoczonych, a sam projekt jest utrzymywany we względnej tajemnicy. Usługa ma jednak oficjalnie zadebiutować jeszcze w tym roku.

Jeśli ktoś jednak liczy na to, że już wkrótce przy użyciu smartfona iPhone będzie mógł korzystać z Internetu nawet w najbardziej odludnych miejscach, to się rozczaruje. Mówimy tutaj bowiem nie o dostępie do globalnej sieci, a o możliwości wysyłania za pośrednictwem Starlinka wiadomości tekstowych. Źródła twierdzą jednak, że trwają już prace nad satelitarnymi połączeniami wideo przy użyciu iPhone’a, a także możliwością przesyłania danych, co będzie prawdopodobnie wiązało się także z dostępem do Internetu. Do tej ostatniej funkcjonalności będą zapewne potrzebne smartfony kolejnych generacji, jednak pełna integracja Starlinka z iPhone’ami byłaby ciekawą propozycją dla osób, które dużo podróżują.

Źródło: Bloomber, WCCFTech