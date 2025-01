System iOS 18 jest popularny wśród użytkowników iPhone'ów, jednak nowe funkcje nie były motywacją do przesiadki

Oprogramowanie na smartfony rządzi się nieco innymi prawami niż w przypadku PC-tów. Dowodzi temu odsetek użytkowników, którzy szybko przesiedli się na system iOS 18. Microsoft może pozazdrościć Apple tego wyniku, jednak najwyraźniej to nie nowe funkcje motywują właścicieli iPhone’ów. Opublikowane dane są identyczne, jak w przypadku iOS 17 rok temu. Dowodzi to, że Apple Intelligence nie jest dla użytkowników wystarczająco silnym magnesem.

Choć poziom adopcji systemu iOS 18 wśród użytkowników smartfonów iPhone nie jest niski, to wyniki te i tak mogą być dla firmy Apple rozczarowujące. Nie poprawił ich bowiem debiut funkcji opartych na AI.

Według danych opublikowanych przez Apple, system iOS 18 został zainstalowany na 68% zgodnych smartfonów. W przypadku iPhone’ów, które trafiły na rynek w przeciągu ostatnich czterech lat współczynnik ten wynosi 76%. Systemu iOS 17 używa z kolei wciąż 19% posiadaczy takich smartfonów, a starszych wersji zaledwie 5%. Z perspektywy rynku PC-towego są to imponujące liczby, ponieważ, jak wiadomo, Windows 11 po ponad trzech latach od premiery wciąż nie wypracował wyników, jakie stawia przed nim Microsoft. Tutaj mowa jednak o smartfonach i wbrew pozorom rezultat wypracowany do tej pory przez iOS 18 też nie jest tak dobry, jak chciałoby tego Apple.

Widać to, jeśli zerkniemy na wyniki iOS 17 sprzed roku. System był wtedy obecny także na 76% urządzeń wydanych w przeciągu ostatnich czterech lat. Sporo lepszy rezultat odnotowano jednak przed dwoma laty w przypadku iOS 16 (81%). Szybkość adopcji najnowszej wersji iOS powoli zatem spada. Amerykańska firma miała z pewnością nadzieję, że zestaw funkcji Apple Intelligence będzie czynnikiem, który mocno zmotywuje użytkowników iPhone’ów do instalacji iOS 18. Wiemy już, że tak się nie stało, choć należy pamiętać, że elementy AI dostępne są tylko na nowszych urządzeniach. W przypadku systemu iPadOS 18 jest jeszcze gorzej. Sięgnęło po niego, jak dotąd, zaledwie 53% użytkowników posiadających zgodny tablet. W przypadku tabletów wydanych w ostatnich czterech latach jest oczywiście lepiej (63%), ale i tak jest to zapewne wynik mocno poniżej oczekiwań Apple.

