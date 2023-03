Apple ma stonowane oczekiwania odnośnie zysków ze sprzedaży swojego zestawu do rzeczywistości rozszerzonej

Już wkrótce powinniśmy doczekać się oficjalnej prezentacji i premiery pierwszego od firmy Apple zestawu do rzeczywistości rozszerzonej. Może to być ciekawa alternatywa dla Microsoft HoloLens, ale sprzęt tego typu to na razie ciągle nisza. Jak pokazują doniesienia, amerykańskie przedsiębiorstwo jest tego świadome, ponieważ ma bardzo stonowane oczekiwania dotyczące zysków, które uda się dzięki urządzeniu wypracować.

Firma Apple spodziewa się sprzedaży około miliona egzemplarzy swojego zestawu do rzeczywistości rozszerzonej, w przeciągu pierwszego roku po premierze urządzenia. Oznacza to praktycznie brak zysków.

W ostatnim czasie miało miejsce spotkanie 100 osób z kierownictwa Apple. W jego trakcie zaprezentowano postępy prac nad zestawem do AR. Nieoficjalne informacje wskazują, że pokaz był dopracowany i ekscytujący, ale nastroje odnośnie urządzenia są dosyć stonowane. Wynika to bezpośrednio z sytuacji rynkowej, gdzie sprzęt tego typu nie jest na razie zbyt popularny. Firma z Cupertino będzie musiała podjąć wysiłek mający na celu wytłumaczenie klientom, dlaczego potrzebują jej zestawu. Nie pomaga również fakt, że urządzenie ma zadebiutować w wysokiej, nawet jak na standardy Apple, cenie. Przewiduje się, że wyniesie ona około 3000 dolarów. Przecieki wskazują również, że gogle będą dosyć niewygodne podczas długotrwałego użytkowania i zaoferują bardzo ograniczoną liczbę aplikacji w momencie startu.

Apple Reality Pro ma skorzystać ze ścieżki wyznaczonej wcześniej przez Apple Watch. Przypomnijmy, że początkowo smartwatch amerykańskiej firmy oferował bardzo przeciętne aplikacje, miał nieprzejrzysty interfejs i dosyć powolny procesor. Niedostatki zostały z czasem poprawione i jasno zdefiniowano przeznaczenie produktu. Jak donosi serwis Bloomberg, w przypadku gogli AR kierownictwo Apple wręcz spodziewa się czegoś, co można pozornie określić mianem niewypału. Sprzedaż gogli ma kontrastować zwłaszcza w zestawieniu z innymi produktami przedsiębiorstwa. Na papierze prognozowane przychody rzędu 3 mld dolarów ze sprzedaży miliona egzemplarzy sprzętu, w pierwszym roku po premierze, nie wyglądają aż tak źle. Jeśli jednak zestawimy tę kwotę z inwestycjami koniecznymi do opracowania i wypuszczenia na rynek urządzenia, to okaże się, że Apple nie spodziewa się początkowo praktycznie żadnych zysków. To ma się zmienić w przyszłości, kiedy zadebiutują kolejne wersje sprzętu.

Źródło: Bloomberg