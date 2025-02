Apple M5 - nowy procesor jest już produkowany i może zadebiutować w pierwszych urządzeniach pod koniec 2025 roku

W zeszłym roku na rynek trafiły urządzenia wykorzystujące procesory Apple M4. Amerykańska firma przygotowuje jeszcze prawdopodobnie wariant M4 Ultra, który zaoferuje najwyższą wydajność. W tym roku może pojawić się także sprzęt, który będzie już napędzany przez chipy kolejnej generacji, czyli Apple M5. Tego typu procesory są już ponoć produkowane i podobnie, jak w przypadku poprzedniej generacji, najpierw trafią do tabletów iPad.

Apple M5 to kolejna generacja procesorów, która jeszcze w tym roku może trafić do pierwszych urządzeń. Jednostki tego typu staną się bazą dla nowych iPadów, gogli Vision Pro, a także MacBooków.

Choć wciąż nie wypuszczono na rynek wszystkich zaplanowanych procesorów z serii M4, firma Apple nie zamierza zwalniać tempa. Według najnowszych informacji, pochodzących ze źródeł koreańskich, produkcja masowa jednostek M5 już się rozpoczęła. Wykorzystywany jest przy tym proces technologiczny TSMC N3P, czyli w praktyce ulepszona wersja procesu 3 nm, który jest bazą dla procesorów M4. Pozwoli to na osiągnięcie o 10% lepszej efektywności energetycznej oraz 5% lepszej wydajności (przy założeniu względnej niezmienności pozostałych elementów konstrukcji). Nowe chipy mają także otrzymać ulepszony silnik Neural Engine, który zwiększy wydajność lokalnych obliczeń AI.

Jedną z cech M5 będzie też wykorzystanie pakowania SoIC, które polega na układaniu elementów procesorów w trójwymiarowe stosy. Usprawnia to odprowadzanie ciepła i ulepsza wydajność, przy zachowaniu tych samych rozmiarów chipów. Nie będzie dużego zaskoczenia w kwestii tego, do jakich urządzeń trafią w pierwszej kolejności nowe procesory. Mówi się bowiem tutaj o tabletach iPad Pro. Może to nastąpić jeszcze pod koniec bieżącego roku lub na początku kolejnego. Jednostki M5 będą też napędzały w przyszłości kolejną generację gogli Apple Vision Pro oraz komputery MacBook.

