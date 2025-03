Apple M3 i M3 Pro - nowe procesory są krytykowane za niski wzrost wydajności względem poprzedniej generacji

Od kilku dni można składać już zamówienia na nowe MacBooki wyposażone w procesory Apple M3, M3 Pro i M3 Max. Firma z Cupertino mocno chwali swoje najnowsze jednostki, ale nie każdy podziela ten entuzjazm. Wśród sceptyków są niektórzy dziennikarze branżowi. Krytykowane są zwłaszcza procesory M3 i M3 Pro, które w ich ocenie nie oferują wystarczającego wzrostu wydajności w porównaniu z poprzednią generacją.

Mark Gurman skrytykował firmę Apple za niezadowalające ulepszenia w specyfikacji procesorów M3 i M3 Pro. Przekłada się to na ograniczony wzrost wydajności względem poprzedniej generacji sprzętu.

Procesor Apple M3 Max, to bardzo wydajna jednostka, która jest w stanie rzucić wyzwanie desktopowym CPU z górnej półki. Nieco inaczej jest w przypadku wolniejszych wariantów, czyli M3 i M3 Pro. Jeden ze znanych dziennikarzy branżowych – Mark Gurman z serwisu Bloomberg – nie jest zachwycony wydajnością tych procesorów. Jak zauważa, od czasów M1 dokonał się postęp, ale w ocenie eksperta nie uzasadnia to w stopniu wystarczającym przesiadki na nowe MacBooki. Krytykowany jest zwłaszcza M3 Pro, który w porównaniu do M2 Pro dodaje dwa rdzenie Efficient, ale jednocześnie zmniejsza o dwa liczbę rdzeni Performance. W rezultacie mamy do czynienia z bardziej efektywnym energetycznie CPU, który jednocześnie ma taką samą liczbę rdzeni jak poprzednik. Nie ma też różnic w zakresie liczby rdzeni GPU. Przekłada się to oczywiście na niewielki wzrost wydajności nowej jednostki względem poprzedniej generacji. Jak wynika z testów w Geekbench 6, M3 Pro jest zaledwie około 6% szybszy od swojego bezpośredniego poprzednika.

Choć krytyka dotycząca M3 wydaje się nie do końca trafiona (procesor oferuje w praktyce wydajność na poziomie M2 Pro), to jednocześnie trudno odmówić przynajmniej częściowo jej słuszności w odniesieniu do M3 Pro. Priorytetem dla Apple był ewidentnie M3 Max, który jest bardzo chwalony także przez Gurmana. Jednostka ta ma o 37% więcej tranzystorów niż M2 Max i jest w stanie nawiązać równorzędną walkę z desktopowym procesorem Intel Core i9-13900K, a trzeba pamiętać, że rozwiązanie Apple przeznaczone jest do laptopów. M3 Max ma jednak bardzo poważną wadę. Jest nią oczywiście cena. Najtańszy MacBook wykorzystujący omawiany procesor kosztuje na polskim rynku 18,7 tys. zł, co dla wielu jest kwotą całkowicie zaporową. Sprzętem tym będzie mogło cieszyć się zatem dosyć ograniczone grono klientów.

Źródło: WCCFTech