Apple iPhone SE 4. generacji został anulowany. Znany analityk nie ma już żadnych wątpliwości

Mnóstwo osób marzy o tanim iPhonie, który byłby równie nowoczesny i funkcjonalny jak droższe modele. Wygląda jednak na to, że w najbliższej przyszłości nie ma co liczyć na pojawienie się takiego urządzenia i konsumenci będą musieli skierować swą uwagę na starsze modele giganta z Cupertino. Jak donosi znany analityk Ming-Chi Kuo, Apple definitywnie anulowało premierę wyczekiwanego smartfona iPhone SE 4. generacji.

Wiele branżowych źródeł przewidywało, że iPhone SE 4. generacji będzie bazował na konstrukcji znanej z iPhone'a XR. Okazuje się jednak, że klienci ogólnie wolą smartfony Apple z wyższej półki.

Niedawno sprawa ciągle była otwarta, bowiem Kuo twierdził, że Apple rozważa jeszcze przełożenie premiery tego smartfona. Powodem mogła być zbliżająca się recesja, jak również fakt, że do tej pory tańsze urządzenia z nadgryzionym jabłuszkiem sprzedawały się zauważalnie gorzej od tych droższych. Wiele branżowych źródeł przewidywało, że iPhone SE 4. generacji będzie bazował na konstrukcji znanej z iPhone'a XR. Mieliśmy otrzymać tę samą obudowę z 6,1-calowym ekranem i aparatem z pojedynczym obiektywem, jednak wewnątrz miał znajdować się chip Apple A15 Bionic.

Jak dodaje Kuo, rezygnacja z taniego iPhone'a może mieć wpływ na to, co dokładnie znajdzie się w smartfonach planowanych na kolejne lata. "Anulowanie iPhone'a SE 4 znacznie zwiększyło szanse na to, że Qualcomm pozostanie wyłącznym dostawcą chipów 5G dla iPhone'ów 16 planowanych na drugą połowę 2024 roku, co jest lepsze niż konsensus rynkowy, że Qualcomm zacznie tracić zamówienia na iPhone'y w 2024 roku". Warto dodać, że modele iPhone 15 mają korzystać z modemu Snapdragon X70, podczas gdy modele iPhone 16 prawdopodobnie zostaną wyposażone w niezapowiedziany jeszcze chip Snapdragon X75.

Źródło: MacRumors, Medium