Angry Birds już niebawem mogą zmienić swojego właściciela. Sega planuje przejęcie Rovio Entertainment

Dość nieoczekiwanie na światło dzienne wyszła informacja, że japoński producent gier wideo Sega (a dokładniej spółka holdingowa Sega Sammy Holdings) już za moment planuje przejąć firmę Rovio Entertainment i to za niemałą kwotę. Mowa jest bowiem o okrągłym miliardzie dolarów. Trzeba przyznać, że jest to dość ciekawe posunięcie ze strony Segi, choćby z uwagi na obecną sytuację finansową Rovio, albowiem Angry Birds już od jakiegoś czasu nie są tak zyskowne.

O całej sytuacji możemy się dowiedzieć z Wall Street Journal, który z kolei otrzymał informację od swoich wewnętrznych źródeł. Najpierw o kupno fińskiej firmy wraz z jej prawami do marki Angry Birds starała się izraelska firma Playtika (znana bardziej z gier mobilnych takich jak Bingo Blitz). Zaproponowana została kwota 750 mln dolarów, jednak negocjacje, które zostały zakończone jeszcze w marcu, nie doszły ostatecznie do skutku. Chwilę później do akcji wkroczyła Sega ze swoją propozycją. Z dostępnych źródeł wiadomo, że transakcja może zostać zawarta już na początku przyszłego tygodnia. Zaskakująca jest zarówna suma, za jaką planowane jest przejęcie, jak i obecna sytuacja całej marki "latających ptaków".

Mówiąc otwarcie: Angry Birds już dawno mają swoje czasy świetności za sobą. Wszystkie odsłony serii nie przynoszą już tak wielkich zysków, jak na początku. Nowe pomysły firmy, takie jak ekranizacja gry w ogólnym rozrachunku nie okazały się specjalnie udane. A mimo to, właśnie w takim momencie Sega rozważa swoją inwestycję. Co prawda nie znamy jej przyszłych planów. Być może po wszystkim seria Angry Birds dołączy w jakiś sposób do uniwersum Sonica. Na ten moment Sega oraz Rovio Entertainment odmawiają oficjalnych komentarzy w tej sprawie. O jej finale dowiemy się jednak już niebawem. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z zamierzonym planem, miejmy nadzieję, że pomysły japońskiego producenta okażą się na tyle trafione, aby później odniosły zamierzony sukces.

Źródło: The Verge