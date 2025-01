AMD Zen 5 - pakiety kodu trafiły do zestawu kompilatorów GNU Compiler Collection 14.1

W świecie technologii niektórzy entuzjaści regularnie przeszukują różnego rodzaju oprogramowania, poszukując danych i wskazówek dotyczących nadchodzących jednostek GPU i CPU. Tym razem również nie jest inaczej - odkryto pakiety instrukcji dotyczące przyszłej mikroarchitektury AMD Zen 5 w zestawach kompilatorów kodów GNU Compiler Collection 14.1. To odkrycie dostarcza nam pewnych wskazówek odnośnie procesorów AMD Ryzen 8000 Granite Ridge.

Do zestawu kompilatorów GNU Compiler Collection w wersji 14.1 trafiły pakiety pod oznaczeniem "znver5", które przynoszą wsparcie dla nowych instrukcji w procesorach Ryzen 8000, opartych na mikroarchitekturze Zen 5.

GNU Compiler Collection, znany również jako GCC, to zestaw kompilatorów o otwartym kodzie źródłowym, powszechnie wykorzystywany do kompilacji jąder Linuksa oraz wielu innych projektów. Niedawno do zestawu kompilatorów GCC w wersji 14.1 trafiły nowe pakiety oprogramowania o oznaczeniu "znver5". Te pakiety wprowadzają obsługę nowych instrukcji dla procesorów, takich jak AVXVNNI, MOVDIRI, MOVDIR64B, AVX512VP2INTERSECT oraz PREFETCHI.

Jednakże wydaje się, że "znver5" jest delikatnie odświeżoną i zaktualizowaną wersją oprogramowania "znver4". Prawdopodobnie wynika to z faktu, że obsługa dla nadchodzących procesorów jest dopiero wprowadzana. Stabilna wersja GCC 14.1 pojawi się już w najbliższych tygodniach. Natomiast procesory AMD Ryzen 8000 opartych na mikroarchitekturze Zen 5 z rodziny Granite Ridge (CPU) i Strix Point (APU) powinny ukazać się już za kilka miesięcy.

Źródło: Phoronix