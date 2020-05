AMD Zen 3 Vermeer - pierwsze procesory z wysokim zegarem Turbo

W tym roku zadebiutuje kolejna generacja desktopowych procesorów AMD Zen, tym razem wykorzystujących usprawnioną mikroarchitekturę Zen 3 oraz ulepszony, 7 nm proces technologiczny od TSMC. O procesorach dotychczas słyszeliśmy jednak bardzo mało, tym bardziej, że jeszcze przed Zen 3 czeka nas premiera desktopowych APU Renoir bazujących na architekturze Zen 2. Według wcześniejszych informacji, procesory Zen 3 mają przynieść dalszy wzrost IPC, choć tak naprawdę nadal nie wiemy jaki to dokładnie wzrost będzie w porównaniu do ubiegłorocznych procesorów Zen 2 (Ryzen serii 3000). O ile więc na desktopowe Ryzeny serii 4000 poczekamy jeszcze kilka miesięcy, o tyle w sieci pojawiły się wzmianki o pierwszych próbkach inżynieryjnych procesorów z linii Vermeer. Wzmianki bardzo ciekawe z punktu widzenia zegarów w trybie Turbo.

W sieci pojawiły się pierwsze wzmianki o próbkach inżynieryjnych procesorów AMD Zen 3 - Vermeer. Pierwszy układ wyposażono w 8 rdzeni i 16 wątków, drugi z kolei posiada 16 rdzeni oraz 32 wątki.

W sieci (dzięki Igor's Lab) pojawiły się nowe informacje o łącznie pięciu próbkach inżynieryjnych procesorów AMD Zen 3 o kodowej nazwie Vermeer. Trzy z nich to sample 8-rdzeniowe i 16-wątkowe, podczas gdy dwa kolejne to próbki wyposażone w 16 rdzeni oraz 32 wątki. W przypadku układów 8-rdzeniowych i 16-wątkowych, najsłabszy ze sampli (100-000000063-23_44/38_N) cechuje się bazowym zegarem 3,8 GHz oraz zegarem w trybie Turbo wynoszącym maksymalnie 4,4 GHz. Dwie kolejne próbki (100-000000063-07_46/40_N oraz 100-000000063-08_46/40_Y) są dużo bardziej obiecujące - bazowa częstotliwość wynosi 4,0 GHz z możliwością zwiększenia do maksymalnie 4,6 GHz. Dla porównania, procesor AMD Ryzen 7 3700X ma zegary odpowiednio 3,6 GHz oraz 4,4 GHz, podczas gdy AMD Ryzen 7 3800X ma taktowanie na poziomie 3,9 GHz oraz 4,5 GHz.

Dwie kolejne próbki inżynieryjne: 100-000000059-14_46/37_Y oraz 100-000000059-15_46/37_N dotyczą procesora 16-rdzeniowego i 32-wątkowego, będącego najpewniej następcą AMD Ryzen 9 3950X. W obu przypadkach nazewnictwo oznaczeń sugeruje podstawową częstotliwość zegara na poziomie 3,7 GHz wraz z możliwością zwiększenia do maksymalnie 4,6 GHz. Wartości te obecnie są porównywalne z tym co oferuje AMD Ryzen 9 3950X, przy czym o ile zegar bazowy w próbkach Zen 3 jest o 100 MHz wyższy, tak w trybie Turbo jest o 100 MHz niższy. Warto pamiętać, że mowa o samplach inżynieryjnych, a te finalnie zawsze odznaczają się wyższym taktowaniem rdzenia.

