AMD Sienna Cichlid: znaleziono ślady nowego GPU. Czy to BIG NAVI?

Na nową, stricte topową kartę od AMD przeznaczoną nie tylko dla kolekcjonerów czekamy już całkiem długo. W ostatnich miesiącach co prawda Czerwoni wypuścili na rynek kilka ciekawych układów z średniej półki, to jednak nie ulega wątpliwości, że entuzjaści ciągle muszą sięgać po produkty NVIDII. Branżowe media już od dawna zapowiadają debiut kolejnego, tym razem flagowego układu Navi, ale na horyzoncie ciągle brakowało konkretnych poszlak. Na szczęście aż do teraz - w najnowszej łatce do systemu Linux znaleziono ślady chipu graficznego Sienna Cichlid. Nazwa może wydać się mało znajoma, ale co ciekawe, już sam opis może wskazywać na to, że to wyczekiwany układ Navi 21.

Nie powinniśmy spodziewać się szybkiej premiery nowego Radeona. Stabilna wersja Linuksa obsługującego układ Sienna Cichlid będzie gotowa w październiku, dlatego nie przewidujemy debiutu karty aż do tego czasu.

Nowy układ Navi już wcześniej był widziany pod kryptonimem GFX1030 i właśnie to samo oznaczenie widnieje teraz przy Sienna Cichlid. Dla porównania Navi 10 to GFX1010, a Navi 14 to GFX1012. Wydaje się więc niemal pewne, że mowa tutaj o rdzeniu Navi 21 lub Navi 22. Jednostka ma otrzymać nowe funkcje VCN 3.0 do kodowania wideo, jak również rdzeń Display Core Next 3.0 do przesyłania obrazu. Co więcej, do sieci wyciekła właśnie grafika od AMD (całkiem wiarygodna), która sugeruje, że na pokładzie znajdzie się również m.in. pamięć VRAM GDDR6.

Nawet sam Alex Deucher z AMD w komentarzu do wspomnianej łatki Linuksa przyznał, że Sienna Cichlid to procesor graficzny firmy AMD, a sam zestaw poprawek dodaje jego obsługę, w tym zarządzanie energią, wyświetlanie, multimedia i inne funkcje. To oznacza, że nie ma tu żadnych domysłów, ale mimo wszystko nie powinniśmy spodziewać się szybkiej premiery nowej karty. Stabilna wersja Linuksa 5.9, do którego pisana była omawiana łatka ma być gotowa w październiku, dlatego nie przewidujemy debiutu nowego Radeona Navi aż do tego czasu. Z niecierpliwością wyczekujemy jednak kolejnych wieści.

