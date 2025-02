AMD Ryzen 8000 ma otrzymać wsparcie dla standardu USB 4. Nowa generacja płyt głównych otrzyma kolejne możliwości

Dwa dni temu pisaliśmy o tym, że CEO AMD, dr Lisa Su jest obecnie na Tajwanie i oprócz odebrania honorariów, przyjechała wraz z zarządem w sprawach biznesowych. Jak się okazuje oprócz wizyty w TSMC i firmie Pegatron, CEO miała odwiedzić również przedsiębiorstwo ASmedia i Xiangshuo. Może to oznaczać, że Advanced Micro Devices szykuje się do wprowadzenia standardu USB 4, które ma być odpowiedzią na konkurencyjny standard Intela: Thunderbolt 4.

USB 4 to standard, który zapewnia przepustowość na poziomie 40 Gbps oraz pełną zgodność ze specyfikacjami PD 3.1 (Power Delivery), Thunderbolt 3 oraz Thunderbolt 4. Podstawowym złączem dla tej generacji jest złącze typu C. W przeciwieństwie do starszego standardu USB 3.2, USB 4 umożliwia tunelowanie DisplayPort i PCI Express, podobnie jak ma to miejsce w rozwiązaniu firmy Intel. Dla przypomnienia wartości zasilania, które możemy uzyskać poprzez złącze również uległy zmianie. Urządzenia mogą zostać zasilone mocą nawet do 100 W.

Asmedia to między innymi lider rynku pod względem wdrażania technologii USB 4. Firma dodatkowo ma przyznany certyfikat przez USB-IF Association. Xiangshuo to długoletni partner AMD, który tworzy dla przedsiębiorstwa chipsety z serii A i B. Natomiast Pegatron to firma zajmująca się montażem na dużą skalę: płyt głównych, laptopów, smartfonów i innego sprzętu elektronicznego. Spotkania zarządu AMD z tymi trzema partnerami pokazują, że gigant przymierza się do wprowadzenia nowego standardu do swoich procesorów oraz płyt głównych. Prawdopodobnie pełna obsługa USB 4 zawita do socketu AM5 wraz z serią AMD Ryzen 8000.

