AMD Ryzen 7 9800X3D może zadebiutować wcześniej niż zapowiedziano i stanowić odpowiedź na procesory Intel Arrow Lake

Jakiś czas temu media spekulowały, że premiera nowych procesorów AMD z dodatkową pamięcią 3D V-Cache miała być odpowiedzią na debiut jednostek Intel Core Ultra 200K. Następnie, według informacji płynących z sieci, prezentacja układów Ryzen 9000X3D miała zostać przeniesiona na targi CES w styczniu 2025 roku. Jednak teraz sytuacja zdaje się wyjaśniać, gdyż procesor Ryzen 7 9800X3D może stanowić bezpośrednią odpowiedź na nowe CPU od Intela.

Procesor AMD Ryzen 7 9800X3D może zadebiutować już pod koniec października 2024 roku, podczas gdy jednostki Ryzen 9 9900X3D i Ryzen 9 9950X3D pojawią się na początku przyszłego roku.

W sieci pojawiły się informacje na temat premiery nowych procesorów AMD z dodatkową pamięcią 3D V-Cache. Według doniesień AMD może odpowiedzieć procesorem Ryzen 7 9800X3D na premierę Intel Core Ultra 200K (Arrow Lake). To oznaczałoby wprowadzenie nowego CPU już pod koniec października 2024 roku, niecały miesiąc po debiucie płyt głównych z chipsetami X870 i X870E. Taka strategia miałaby sens, zwłaszcza że procesor Ryzen 7 9700X nie przyniósł oczekiwanego wzrostu wydajności, pozostając w tyle za starszym Ryzen 7 7800X3D. Ryzen 7 9800X3D powinien jednak zaoferować wyższą wydajność o 15-20%.

Procesory Ryzen 9 9900X3D i Ryzen 9 9950X3D mają zostać zaprezentowane jeszcze w tym roku, jednak ich sprzedaż ma rozpocząć się dopiero w 2025 roku. Według doniesień tylko te jednostki mają zaoferować nowe, ale jeszcze nieujawnione funkcje. Jedną z potencjalnych nowości może być odblokowany overclocking, co sugeruje jedna z informacji krążących w sieci. Oznaczałoby to, że Ryzen 7 9800X3D prawdopodobnie nie będzie miał odblokowanego mnożnika, mimo wcześniejszych przecieków, które wskazywały, że wszystkie procesory Ryzen 9000X3D otrzymają możliwość podkręcania. Warto również zachować pewien dystans do powyższych informacji, mimo iż układają się one w sensowną całość, płyną one z nieoficjalnych źródeł.

Źródło: VideoCardz, TechPowerUp, Chiphell