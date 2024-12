AMD Ryzen 9000 - opublikowano aktualizację AGESA, która zmniejsza opóźnienia w komunikacji pomiędzy rdzeniami CPU

Desktopowe procesory AMD Ryzen 9000 okazały się lekkim rozczarowaniem. Znacznie lepszym wyborem dla graczy są modele z poprzedniej generacji, z dopiskiem "X3D". Nowe jednostki mają jednak kilka zalet, wśród których są niski pobór mocy oraz temperatury. Dodatkowo firma AMD ciągle pracuje nad ich optymalizacją. W ramach najnowszej poprawki firmware AGESA znacząco zmniejszono opóźnienia w komunikacji pomiędzy rdzeniami.

Rdzenie w procesorach AMD Ryzen 9000 będą wkrótce komunikowały się z dużo niższym opóźnieniem, co powinno przełożyć się też na lepszą wydajność. Jest to efekt wdrażanej właśnie poprawki firmware AGESA.

Choć desktopowe procesory Granite Ridge mają sporo zalet względem swoich poprzedników, to, jak pokazują nasze testy, nie dla wszystkich użytkowników powinien to być pierwszy wybór w przypadku zakupu nowego CPU. Wydajność tych jednostek ograniczają między innymi zbyt duże opóźnienia w komunikacji pomiędzy rdzeniami znajdującymi się w różnych CCD. Mają one sięgać nawet 180-200 ns, co jest wartością stanowczo zbyt wysoką. Przekłada się to niestety na gorszą wydajność. To właśnie ta kwestia była ostatnio wskazywana jako jedna z przyczyn, dla których nowe CPU wypadają w niektórych scenariuszach testowych gorzej od jednostek Ryzen 7000. Na szczęście firma AMD wypuściła firmware AGESA w wersji 1.2.0.2, którego zadaniem jest wyeliminowanie tego problemu.

Poprawka jest już wdrażana w przypadku pierwszych płyt głównych bazujących na chipsetach X670E, B650E oraz B650. Jedną z pierwszych firm, które ją zaimplementowały jest ASUS. Jak wynika ze wstępnych testów opublikowanych na forum AnandTech, opóźnienia w komunikacji pomiędzy rdzeniami z różnych CCD wynoszą teraz około 75 ns, czyli są niższe o 58%. Powinno poprawić to nieco wydajność procesorów Ryzen 9000, ale największy wzrost spodziewany jest nie w grach, a w aplikacjach, które są w stanie wykorzystać pełnię możliwości wielowątkowych procesorów. Według doniesień niektórych użytkowników, w przypadku Cinebench R23 można liczyć na wyniki lepsze o 400-600 punktów. Zauważalną różnicę można też ponoć odczuć w CPU-Z i teście procesora w ramach oprogramowania 3DMark.

Źródło: WCCFTech, Det0x (AnandTech)