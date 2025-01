AMD Ryzen 7 8745HS - już wkrótce może zadebiutować procesor Hawk Point pozbawiony modułu XDNA NPU

Procesory AMD z rodziny Hawk Point, które zadebiutowały pod koniec zeszłego roku, oferują bardzo ograniczoną gamę ulepszeń względem generacji Phoenix. Największą różnicą jest obecność szybszego modułu NPU, który wykorzystywany jest do obliczeń AI. W tym kontekście bardzo ciekawie przedstawiają się doniesienia, że amerykańska firma planuje wkrótce wypuścić kolejnego przedstawiciela tej generacji APU, który nie zaoferuje w ogóle omawianego modułu.

AMD przygotowuje się do wprowadzenia na rynek nowego procesora Hawk Point. Ryzen 7 8745HS ma zaoferować niemal identyczną specyfikację, co Ryzen 7 8845HS, ale będzie posiadał dezaktywowany moduł NPU.

Informacje na temat nowego procesora to przeciek pochodzący od użytkownika Golden Pig. Należy do nich podejść z pewną dozą rezerwy, ale osoba ta publikowała już wcześniej nieoficjalne informacje o sprzęcie, które następnie potwierdzały się. Nowy procesor firmy AMD ma nosić nazwę Ryzen 7 8745HS i być klonem Ryzena 7 8845HS. Drugi z wymienionych CPU posiada 8 rdzeni Zen 4 i obsługuje 16 wątków. W trybie Turbo może osiągnąć taktowanie 5,1 GHz. Producent wyposażył go w 8 MB cache L2 i 16 MB cache L3, a jego domyślne TDP wynosi 45 W. Jest mało prawdopodobne, że nowy przedstawiciel rodziny Hawk Point zaoferuje jakiekolwiek zmiany w tej specyfikacji. Jeśli jakieś nastąpią, to nie wykroczą one raczej poza delikatne obniżenie jego taktowania. Jedyną znaczącą różnicą ma być dezaktywowany moduł NPU.

Można powątpiewać, czy wypuszczenie procesora Ryzen 7 8745HS ma jakikolwiek sens. W praktyce będzie on bowiem pozbawiony jednej z nielicznych zalet, jaką posiadają jednostki Hawk Point względem generacji Phoenix. Dlaczego zatem AMD może się na taki ruch zdecydować? Najprawdopodobniej chodzi o wykorzystanie chipów z defektami. Uszkodzenie modułu NPU w jakiejś partii procesorów nie pozwala wykorzystać ich jako pełnoprawnych jednostek Ryzen 7 8845HS. W takiej sytuacji można dezaktywować NPU i wprowadzić na rynek nieco niżej pozycjonowany model. W przeszłości firma AMD stosowała już podobny zabieg i nie jest on niczym niezwykłym także na rynku kart graficznych.

Źródło: Tom's Hardware