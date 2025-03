AMD Ryzen 5 PRO 7500G i Ryzen 3 PRO 7300G - te układy potwierdzają, że oznaczenia APU zmieniono w ostatniej chwili

AMD już nie raz mocno mieszało w oznaczeniach. Dobrym przykładem niech będą nawet ostatnie produkty tej firmy. Całkiem niedawno mówiliśmy o chipsetach AMD z serii 800 (z pominięciem serii 700) czy o mobilnych Ryzenach AI 300 (a gdzie modele 100 albo 200?), lecz wypada jeszcze przypomnieć desktopowe modele APU z serii Ryzen 8000G. Wiele osób przewidywało, że producent zaliczy je do serii 7000 - tak, jak poprzednią serię APU (Cezanne) zaliczono do serii 5000. I okazuje się, że niewiele brakło, by spełnił się ten scenariusz.

Układy AMD Ryzen 5 PRO 7500G i Ryzen 3 PRO 7300G nigdy nie trafiły do sklepów - ostatecznie wydane zostały przecież modele z oznaczeniami 8500G i 8300G. Jak zatem widać, producenci podejmują niektóre decyzje dosłownie z dnia na dzień...

Na platformie Chiphell pojawiły się właśnie zdjęcia procesorów AMD Ryzen 5 PRO 7500G i Ryzen 3 PRO 7300G. Jak wiadomo, takie modele nigdy nie ujrzały światła dziennego - ostatecznie na rynek trafiły przecież modele z oznaczeniami 8500G i 8300G. Widoczne poniżej jednostki to zapewne wczesne wersje układów Phoenix, które zdążyły już zostać wysłane do pierwszych klientów i dopiero później, dosłownie w ostatniej chwili podjęto decyzję, że procesory jednak będą należeć do innej serii.

AMD Ryzen 7 8700G AMD Ryzen 5 8600G AMD Ryzen 5 8500G AMD Ryzen 3 8300G Rodzina APU Phoenix APU Phoenix APU Phoenix

Chip "Phoenix2" APU Phoenix

Chip "Phoenix2" Architektura Zen 4 + RDNA 3 + XDNA Zen 4 + RDNA 3 + XDNA Zen 4 + Zen 4c + RDNA 3 + XDNA Zen 4 + Zen 4c + RDNA 3 + XDNA Litografia TSMC N4 TSMC N4 TSMC N4 TSMC N4 Rdzenie / wątki 8C/16T 6C/12T 6C/12T 4C/8T Budowa CPU 8 x Zen 4 6 x Zen 4 2 x Zen 4

4 x Zen 4c 1x Zen 4

3x Zen 4c Taktowanie Turbo Do 5,1 GHz Do 5,0 GHz Do 5,0 GHz Do 4,9 GHz Cache L2 + L3 24 MB 22 MB 22 MB 12 MB Kontroler RAM DDR5 5600 MHz DDR5 5600 MHz DDR5 5600 MHz DDR5 5600 MHz Układ iGPU AMD Radeon 780M

12 CU RDNA 3 AMD Radeon 760M

8 CU RDNA 3 AMD Radeon 740M

4 CU RDNA 3 AMD Radeon 740M

4 CU RDNA 3 Układ AI Ryzen AI Ryzen AI - - Premiera 31.01.2024 31.01.2024 31.01.2024 Q1 2024

Tylko gotowe PC

Takie zabiegi stosowane są najpewniej wyłącznie z powodów marketingowych. Dzięki nowym oznaczeniom klienci mogą pomyśleć, że to zupełnie nowa generacja chipów. Specyfikacja jasno jednak wskazuje, że modele Ryzen 8000G bazują na starszej architekturze Zen 4 (niektóre również na Zen 4c), lecz wyróżniają się ograniczoną pamięcią cache i mocną zintegrowaną grafiką RDNA 3 - a przynajmniej było tak do momentu pojawienia się Ryzenów 8700F i 8400F. Jak zatem widać, producenci wcale nie muszą mieć przemyślanych planów dotyczących swoich produktów i można odnieść wrażenie, że niektóre decyzje podejmowane są z dnia na dzień...

Źródło: VideoCardz, Chiphell