AMD Ryzen 7 8700GE doczekał się pierwszych testów. Nowy układ APU może być świetną opcją dla energooszczędnych PC

Niedawno do sieci wyciekły informacje na temat nowych układów APU od AMD. Mowa tutaj o Ryzenach 8000GE, które mają cechować się niskimi taktowaniami oraz współczynnikiem TDP wynoszących zaledwie 35 W. Wydaje się, że modele te mogą okazać się świetną opcją dla energooszczędnych komputerów, ale na jaką konkretnie wydajność będzie można liczyć? Wyjaśnia to najnowszy test modelu Ryzen 7 8700GE, który pojawił się właśnie na youtubowym kanale GucksTV.

Jak można było się spodziewać, AMD Ryzen 7 8700GE jest nieco wolniejszy od Ryzena 7 8700G. Mimo to jednak układ imponuje względnie niskimi temperaturami oraz zauważalnie niższym poborem mocy.

Dla jasności warto od razu dodać, że mowa tutaj o wersji inżynieryjnej procesora, która pod niektórymi względami może różnić się od ostatecznego, sklepowego wariantu Ryzena 7 8700GE. Ten 8-rdzeniowy/16-wątkowy wczesny układ APU niestety nie obsługuje profili OC pamięci RAM. Domyślnie wspiera kości 5200 MT/s, aczkolwiek z nowszym BIOS-em recenzentowi udało się ustawić obsługę modułów 6400 MT/s. Co więcej, chip osiągnął maksymalne taktowanie na poziomie aż 5,1 GHz (tak samo jak Ryzen 7 8700G), choć jego najniższy zarejestrowany zegar to zaledwie 1,7 GHz.

Zgodnie z oczekiwaniami, Ryzen 7 8700GE okazuje się od wolniejszym układem od Ryzena 7 8700G. Procesor jest ok. 5% słabszy w testach Single-Core i ok. 17% wolniejszy w Multi-Core. Warto zwrócić też uwagę na wydajność iGPU, która jest niższa o 23%. Różnica bywa więc miejscami zauważalna, aczkolwiek w przypadku nowego modelu najważniejszy jest niski pobór mocy. Podczas testu w Cinebench R15 omawiana jednostka pobierała zaledwie 40 W i rozgrzała się do 52,6°C, podczas gdy Ryzen 7 8700G wymagał do sprawnego działania nawet 88 W i osiągał temperaturę ponad 70°C. Wyniki nowego Ryzena prezentują się zatem bardzo obiecująco. Czekamy więc na premierę i jesteśmy ciekawi ceny.

