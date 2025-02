Topowa karta graficzna AMD Radeon RX 8000 może kosztować tylko 400 dolarów, jednak nie wszyscy będą zadowoleni

Jakiś czas temu informowaliśmy o przeciekach na temat nadchodzących kart graficznych AMD Radeon RX 8000, które wykorzystają nową architekturę RDNA 4. Pisaliśmy wówczas, że nowa seria kart ma nie otrzymać hi-endowego modelu, który miałby konkurować z kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 5090. Nowe informacje z sieci zdają się to nie tylko potwierdzać, ale przynoszą dość nieoczekiwane, a dla niektórych wręcz rozczarowujące wieści.

AMD prawdopodobnie wypuści topową kartę graficzną z rodziny RDNA 4, która nie będzie konkurować w segmencie hi-end. Ma za to kosztować tylko 400 dolarów, choć wydajność może rozczarować niektórych entuzjastów PC.

AMD prawdopodobnie wypuści topową kartę graficzną z serii Radeon RX 8000, jednakże nie będzie to odpowiedź dla kart pokroju NVIDIA GeForce RTX 5090, a nawet dla GeForce RTX 5080. Jak podaje Moore's Law Is Dead w swoim prawie dwu godzinnym filmie, najwydajniejsza karta wykorzystująca architekturę RDNA 4, ma zapewniać wydajność w okolicach Radeona RX 7900 XTX. Ma jednak kosztować prawie połowę jej ceny, bowiem przytoczone widełki cenowe to 400 dolarów do 600 dolarów. Warto zaznaczyć, że cena MSRP dla topowego modelu obecnej generacji to 999 dolarów. Mówimy zatem o naprawdę dobrym stosunku ceny do wydajności.

Choć zdaje się to pewnym zatrzymaniem w rozwoju, to jednak taka taktyka ma dużo sensu w obliczu rosnących kosztów kart graficznych z roku na rok. Prawdopodobnie AMD takim zabiegiem zamierza "zaatakować" konkurenta produktami oferującymi lepszą cenę do wydajności. Możemy również spodziewać się, że nowe GPU będą miały dużo niższy apetyt na prąd niż te wyprodukowane w architekturze RDNA 3. Wszystko to zdaje się dosyć spójne z wcześniejszymi przeciekami. Dla kontekstu warto zaznaczyć, że NVIDIA prawdopodobnie planuje wydać mocniejsze i droższe układy niż do tej pory. Mówi się, że GeForce RTX 5070 ma zaoferować wydajność na poziomie zbliżonym do najnowszego GeForce RTX 4080 Super.

Źródło: Moore's Law Is Dead