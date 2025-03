AMD Radeon RX 7900M w pierwszym teście wydajności wypada lepiej niż NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU

Kilka tygodni temu firma AMD ujawniła specyfikację topowego układu graficznego RDNA 3 dla notebooków. Mowa oczywiście o Radeonie RX 7900M, który wykorzystuje obciętą wersję rdzenia NAVI 31 w połączeniu z 16 GB pamięci GDDR6 na 256-bitowej magistrali. Układ ten jest pozycjonowany jako bezpośrednia konkurencja dla GeForce RTX 4080 Laptop GPU, który w niektórych grach może oferować nawet lepsze rezultaty od układu Ada Lovelace. W sieci pojawił się pierwszy test Radeona RX 7900M. Jak wypada na tle konkurenta?

W sieci pojawił się pierwszy test wydajności mobilnego układu graficznego AMD Radeon RX 7900M. Wypada on nieco lepiej od konkurencyjnego rozwiązania w postaci NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU.

AMD Radeon RX 7900M został przetestowany w popularnym benchmarku 3DMark Time Spy. W teście graficznym, topowy układ RDNA 3 dla laptopów uzyskał wynik 19 743 punktów, co plasuje go nieco powyżej konkurencyjnego układu NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU (około 18 900 - 19 000 punktów w zależności od laptopa) o mocy do 175 W. Różnica jest niewielka, ale pokazuje że (przynajmniej w rasteryzacji) topowy Radeon RX 7900M w wielu grach faktycznie może uzyskać bardzo wysoką (jak na obecne notebooki) wydajność. Testowany laptop to Dell Alienware m18, na razie jedyny w którym pojawi się omawiany układ RDNA 3.

AMD Radeon RX 7900M NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop Architektura RDNA 3 Ada Lovelace Układ graficzny Navi 31 AD104 Litografia TSMC N5 + N6 TSMC 4N Bloki CU/SM 72 CU 58 SM Jednostki SP 4608 7424 Jednostki TMU 288 232 Jednostki ROP 192 80 Jednostki RT 72 58 Taktowanie Boost 2090 MHz 2280 MHz Taktowanie pamięci Do 18 Gb/s Do 18 Gb/s Ilość pamięci 16 GB GDDR6 12 GB GDDR6 Szyna pamięci 256-bit 192-bit Przepustowość pamięci Do 576 GB/s Do 432 GB/s TGP 160-200 W Do 175 W

AMD Radeon RX 7900M korzysta z rdzenia NAVI 31, w którym aktywne są 72 bloki CU, co przekłada się na obecność 4608 procesorów strumieniowych. Do tego otrzymujemy także 72 rdzenie RT 2. generacji, 192 jednostki ROP oraz 288 jednostek TMU. Taktowanie rdzenia w trybie Game sięga 1825 MHz, natomiast maksymalny zegar Boost sięga 2090 MHz. Układ posiada także 16 GB pamięci GDDR6 (do 18 Gbps) na 256-bitowej szynie, co przekłada się na przepustowość do 576 GB/s. Dla porównania GeForce RTX 4080 Laptop GPU posiada 12 GB pamięci GDDR6 (również do 18 Gbps) na 192-bitowej magistrali, co przekłada się na przepustowość 432 GB/s.

