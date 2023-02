AMD Radeon RX 7600S - nowy mobilny układ graficzny przetestowany. W grach wypada gorzej od GeForce RTX 3060

Jeden z serwisów internetowych zajmujących się laptopami przetestował urządzenie ASUS TUF Gaming A16 Advantage Edition. Przenośny komputer wyposażono w procesor AMD Ryzen 7 7735HS. Jest również dostępny wariant z CPU AMD Ryzen 9 7940HS. Laptop posiada także jeden z dwóch dedykowanych rodzajów GPU. We wspomnianym teście na warsztat wzięto AMD Radeon RX 7600S, którego wyniki wydajności nie są do końca zadowalające, zwłaszcza w zestawieniu z ofertą dostępną u konkurencji.

Przetestowano laptop wyposażony w dedykowany układ graficzny AMD Radeon RX 7600S. Wyniki wydajności nowego GPU w grach mogą być dla wielu rozczarowujące.

Omawiany układ posiada 8 GB pamięci GDDR6, działającej na szynie 128-bitowej. GPU wyposażono w 1792 jednostki SP. Podczas standardowej rozgrywki taktowanie rdzenia osiąga poziom 1865 MHz. Od swojego potężniejszego brata, czyli Radeona RX 7700S, odróżnia go mniejsza ilość jednostek SP i nieco niższe taktowanie. GPU pobiera także oczywiście mniej mocy. Może poszczycić się TGP na poziomie 50-75 W. Kluczowa jednak jest, jak zawsze wydajność nowego układu z rodziny RDNA 3. Należy zaznaczyć, że kierowany jest on raczej do średniego segmentu cenowego.

AMD Radeon RX 7600M XT AMD Radeon RX 7700S AMD Radeon RX 7600M AMD Radeon RX 7600S Architektura RDNA 3 RDNA 3 RDNA 3 RDNA 3 Układ graficzny Navi 33 Navi 33 Navi 33 Navi 33 Jednostki SP 2048 2048 1792 1792 Taktowanie w grach 2300 MHz 2200 MHz 2070 MHz 1865 MHz Ilość pamięci 8 GB GDDR6 8 GB GDDR6 8 GB GDDR6 8 GB GDDR6 Szyna pamięci 128-bit 128-bit 128-bit 128-bit TGP 75-125 W 75-100 W 50-90 W 50-75 W

AMD nie od dziś ma poważne problemy, żeby nawiązać równorzędną walkę NVIDIĄ na rynku układów graficznych. Dotyczy to zarówno kart desktopowych, jak i GPU przeznaczonych do laptopów. Z testu przeprowadzonego przez serwis NotebookCheck wynika, że nowy układ jest w stanie, co prawda, nawiązać równorzędną walkę z mobilnym GPU GeForce RTX 3060, ale ogranicza się to głównie do benchmarków. W praktycznym zastosowaniu wyniki są o wiele gorsze. Lepiej przedstawia się jednak sytuacja, jeśli porównamy układ AMD do innych GPU tego producenta. Radeon RX 7600S jest bowiem w stanie konkurować z wyżej pozycjonowanym w poprzedniej generacji Radeonem RX 6800S. Testy zostały podsumowane za pomocą zunifikowanych wykresów, ale na stronie źródłowej można zapoznać się z bardziej szczegółowymi zestawieniami.

Opłacalność nowego układu AMD zależy od jego wyceny rynkowej. Segment laptopów jest pod tym względem dosyć skomplikowany i trudny do dokonywania bezpośrednich porównań. Brak jest bowiem możliwości złożenia własnego komputera tego typu. Trzeba bazować wyłącznie na zestawach dostarczonych przez producentów, a co za tym idzie wszelkie zabiegi porównawcze mają ograniczony sens. ASUS TUF Gaming A16 Advantage Edition, w wariancie z procesorem AMD Ryzen 7 7735HS oraz dedykowanym GPU AMD Radeon RX 7600S, został w Polsce wyceniony na 8299 zł, co jest znaczącą kwotą, jak na ten segment rynku.

