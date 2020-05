AMD Radeon Pro VII to konkurencja dla NVIDIA Quadro GV100

Na rynku profesjonalnych kart mamy przede wszystkim dwie serie układów: NVIDIA Quadro oraz AMD Radeon Pro. W przypadku AMD w ciągu ostatniego roku otrzymaliśmy dwa nowe układy z linii Pro, które bazowały na architekturze NAVI - pod względem konstrukcyjnym były upodobnione do kart Radeon RX 5500 XT oraz Radeon RX 5700 XT, jednak doszły dodatkowo optymalizacje pod profesjonalne oprogramowanie. Dzisiaj natomiast nastąpiła nowa premiera, bowiem AMD oficjalnie poinformowało o wprowadzeniu do sprzedaży układu Radeon Pro VII. Sama nazwa powinna się od razu kojarzyć z inną kartą - Radeon VII. Nic dziwnego, bowiem oba GPU bazują na tej samej architekturze Vega, przeniesionej do 7 nm procesu technologicznego. Nowy układ dla profesjonalistów jest także pozycjonowany jako konkurencja dla karty NVIDIA Quadro GV100.

AMD oficjalnie prezentuje dzisiaj profesjonalną kartę Radeon Pro VII, będącą konkurentem dla układu NVIDIA Quadro GV100. Nowy Radeon ma przede wszystkim świetnie sobie radzić w obliczeniach podwójnej precyzji FP64.

Podczas wideoprezentacji online, AMD porównywało swój najnowszy układ Radeon Pro VII głównie do kart NVIDIA Quadro GV100 oraz Quadro RTX 5000. AMD Radeon Pro VII pod względem konstrukcyjnym przypomina Radeona VII - oba GPU bazują bowiem na architekturze Vega oraz 7 nm procesie technologicznym. Profesjonalny wariant ma jednak asa w rękawie w postaci znacznie wyższej wydajności przy obliczeniach podwójnej precyzji (FP64) - deklarowana moc obliczeniowa wynosi w tym wypadku 6,5 TFLOPS, podczas gdy konsumencki Radeon VII miał wydajność w FP64 na poziomie 3,5 TFLOPS. Układ NVIDIA Quadro GV100 pod tym względem wypada tylko nieco lepiej, bowiem w obliczeniach podwójnej precyzji, wydajność sięga 7,4 TFLOPS. O ile różnice w FP64 nie są jakieś kolosalnie duże, istotne są różnice w cenie. AMD Radeon Pro VII wyceniono na kwotę 1899 dolarów, podczas gdy Quadro GV100 kosztuje 8999 dolarów. Nawet przy zakupie dwóch kart Radeon Pro VII i złączeniu ich za pośrednictwem Infinity Fabric Link, za mniej niż połowę ceny uzyskamy niemalże dwukrotnie wyższą wydajność w obliczeniach FP64.

AMD Radeon Pro VII został wyposażony także w 16 GB szybkiej pamięci VRAM typu HBM 2 na 4096-bitowej magistrali. Przekłada się to na przepustowość rzędu 1 TB/s. Tym samym przepustowość jest o 55% wyższa w porównaniu do Quadro RTX 5000 oraz o około 15% wyższa w zestawieniu do Quadro GV100. Choć na pierwszy rzut oka karta wydaje się mieć zbliżoną konfigurację CU do konsumenckiego Radeona VII, producent nie ujawnił szczegółowych informacji odnośnie budowy chipu graficznego. Z tego względu najlepiej będzie poczekać na więcej informacji bezpośrednio od producenta. Wiemy natomiast, że Radeon Pro VII ma nieco mniejsze zapotrzebowanie na energię - TDP układu wynosi 250 W. Dla porównania Radeon VII miał współczynnik na poziomie 295 W. Karta zostanie także wyposażona w 6 portów mini DisplayPort 1.4, a do tego zaoferuje wsparcie m.in. dla rozdzielczości 8K.

Nowy profesjonalny układ będzie obsługiwał interfejs PCIe 4.0 x16. Oprócz tego AMD prezentuje nowe rozwiązanie dotyczące łączenia dwóch kart Radeon Pro VII - mowa o tzw. Infinity Fabric Link, którego celem jest zapewnienie wysokiej przepustowości przy jednoczesnym maksymalnym zmniejszeniu opóźnień pomiędzy kartami Radeon Pro VII. Przepustowość w takim zestawie ma być wyższa do 118 GB/s w porównaniu do dwóch kart NVIDIA Quadro RTX 5000 połączonych mostkiem NVLink. Ponadto przepustowość dwubiegunowa ma w tym wypadku wynosić 168 GB/s, podczas gdy dla NVLink wartość ta wynosi maksymalnie 100 GB/s. Wraz z prezentacją karty, AMD zapowiada także drugą generację oprogramowania do renderingu AMD Radeon ProRender 2.0, który będzie wspierał zarówno nową kartę jak również Infinity Fabric Link. Producent deklaruje przede wszystkim dużo szybszy czas renderingu przy połączeniu Radeona Pro VII z procesorami AMD Ryzen Threadripper trzeciej generacji. AMD deklaruje także nieco wyższą wydajność w porównaniu do Quadro RTX 5000 w takich programach jak Adobe After Effect, Nuke czy DaVinci Resolve 16 Studio.

Specyfikacja AMD Radeon Pro VII NVIDIA Quadro RTX 5000 (Turing) NVIDIA Quadro GV100 (Volta) Architektura Vega Turing Volta Litografia 7 nm 12 nm 12 nm Wydajność FP32 13,1 TFLOPS 11,2 TFLOPS 14,8 TFLOPS Wydajność FP64 6,5 TFLOPS 0,3 TFLOPS 7,4 TFLOPS Tensor Cores N/A 384 640 Pamięć VRAM 16384 MB HBM2 16384 MB GDDR6 32768 HBM2 Magistrala pamięci 4096-bit 256-bit 4096-bit Przepustowość pamięci 1 TB/s 448 GB/s 870 GB/s TDP 250 W 265 W 250 W Multi-GPU Infinity Fabric Link - 168 GB/s NVLink - 50 GB/s NVLink - 200 GB/s Cena 1899 USD 2299 USD 8999 USD

Źródło: AMD