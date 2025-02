AMD Radeon Anti-Lag 2 może powodować awarie gry Marvel's Spider-Man 2. Twórcy zdecydowali się dezaktywować tę opcję

Funkcja AMD Radeon Anti-Lag 2 to realna konkurencja dla NVIDIA Reflex. Jej celem jest zmniejszenie opóźnień w grach, przez co jest szczególnie pożądana w przypadku korzystania z modułu generowania klatek. Niestety nie zawsze implementacja Anti-Lag 2 przebiega bez problemów. Doświadczyły tego ostatnio osoby grające w grę Marvel’s Spider-Man 2. Problem okazał się na tyle poważny, że twórcy postanowili całkowicie wyłączyć tę opcję.

Gra Marvel’s Spider-Man 2 w wersji na PC-ty pozostawia wiele do życzenia. Z pewnością nie jest to tak udany port, jak w przypadku wielu innych tytułów Sony. Część graczy doświadcza awarii, które skutkują nagłym zamknięciem gry. Twórcy odkryli, że w wielu przypadkach istnieje czynnik wspólny. Gra crashuje się najczęściej na kartach graficznych AMD Radeon RX 5000 lub nowszych. Winę za to ponoszą jednak nie tyle GPU, co właśnie funkcja Anti-Lag 2. Awarie są ponoć bezpośrednio powiązane z uruchamianiem się pakietu SDK tej technologii. Co ważne jednak, problem nie obejmuje wszystkich użytkowników omawianych kart, gdyż część z nich może prowadzić rozgrywkę względnie bezproblemowo.

Z racji, że Anti-Lag 2 SDK inicjalizuje się nawet, jeśli funkcja jest w opcjach wyłączona, deweloperzy zdecydowali się tymczasowo na dosyć radykalne rozwiązanie. Najnowszy patch do Spider-Mana 2 całkowicie bowiem dezaktywował tę technologię. Firma AMD pracuje już nad odpowiednią aktualizacją do sterowników, która ma wyeliminować problem. Anti-Lag 2 nie wróci zatem do Spider-Mana 2 przed wypuszczeniem nowej wersji sterowników. Warto odnotować, że najnowszy patch do PC-towej wersji gry studia Insomniac wprowadza też szereg innych zmian. Poprawia ogólną stabilność produkcji oraz odbicia bazujące na funkcji Screen Space Reflections, wprowadza możliwość używania NVIDIA DLSS Ray Reconstruction w natywnej rozdzielczości i trybie Ultra Performance, a także eliminuje szereg innych bugów. Z pełną listą zmian można zapoznać się na odpowiedniej stronie w serwisie Steam.

Źródło: Insomniac Games, Tom's Hardware