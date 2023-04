AMD EPYC Turin - pierwsza próbka inżynieryjna Zen 5 wypada lepiej od 96-rdzeniowego układu EPYC Genoa Zen 4

AMD obecnie wprowadza na rynek kolejne procesory Zen 4 (jak chociażby Ryzen 7000X3D z 3D V-Cache), ale również pracuje nad dalszymi premierami, gdzie wykorzystywana jest wspomniana mikroarchitektura. W tym roku do sprzedaży trafią jeszcze procesory EPYC Bergamo (do 128 rdzeni Zen 4c), EPYC Genoa-X (do 96 rdzeni Zen 4 z 3D V-Cache) oraz Ryzen Threadripper 7000. Producent jednocześnie przygotowuje się również do przyszłorocznej premiery nowej mikroarchitektury Zen 5. W sieci pojawił się pierwszy benchmark serwerowego procesora EPYC Turin z rdzeniami Zen 5.

Informacje o procesorze AMD EPYC Turin zostały opublikowane na kanale Moore's Law is Dead. Mowa o bardzo wczesnej, inżynieryjnej próbce w konfiguracji 2S (Dual Socket), jest to zatem sklejka składająca się dokładnie z łącznie 128 rdzeni Zen 5 i obsługą 256 wątków (po 64 rdzenie i 128 wątków na każdy socket). Według opublikowanych informacji, procesor EPYC Turin pracował z zegarem Turbo sięgającym 3,85 GHz, podczas gdy bazowa częstotliwość to 2,3 GHz. Fragment screena z Windowsa wskazuje również na obecność m.in. 10 MB pamięci cache L1 (80 KB na każdy rdzeń, dla porównania Zen 4 w EPYC Genoa ma 64 KB na rdzeń), 128 MB pamięci cache L2 (64 MB dla konfiguracji 1S - Single Socket) oraz 512 MB cache L3 (256 MB dla 1S). Oczywiście ponownie mamy do czynienia z chipletową budową - każdy chiplet oferuje tutaj 8 rdzeni Zen 5, co również nie uległo zmianie względem EPYC Genoa.

Procesor AMD EPYC Turin został sprawdzony w popularnym benchmarku Cinebench R23, ale wyłącznie pod kątem wydajności wielowątkowej. Wczesna próbka inżynieryjna Zen 5 uzyskała wynik ponad 123 tysięcy punktów (ale bez dokładnego wskazania, część wyniku jest bowiem zamazana). Dla porównania w przypadku 96-rdzeniowego układu AMD EPYC Genoa mowa o wyniku w okolicach 110 tysięcy punktów. Biorąc pod uwagę, że bardzo wczesna próbka inżynieryjna (nawet z większą liczbą rdzeni) jest zauważalnie wydajniejsza od rynkowej wersji EPYC Genoa z 96 rdzeniami, jest to dobry prognostyk przed przyszłoroczną premierą. Do czasu debiutu w 2024 roku, mikroarchitektura Zen 5 z pewnością zostanie jeszcze dopieszczona.

