AMD Zen 5 - pojawiły się nowe doniesienia o wydajności i specyfikacji desktopowych procesorów Granite Ridge

Na ten moment procesory AMD Ryzen 7000 są sporą nowością na rynku i ciągle czekamy, aż producent uzupełni tę serię chipami Zen 4 z pamięcią 3D V-Cache. Ponadto oszczędni gracze nadal z niecierpliwością wyczekują tańszych płyt głównych z chipsetem A620. Tymczasem na horyzoncie zaczynają już pojawiać się pierwsze doniesienia na temat wydajności i specyfikacji przyszłorocznych jednostek opartych na architekturze Zen 5.

Wedle najnowszych wieści, układy AMD Zen 5 będą bazować na 8-rdzeniowych klastrach CCX i zapewnią nawet 30% wzrost wydajności IPC względem Zen 4. Pytanie tylko, ile jest prawdy w tych doniesieniach?

Jak wynika z informacji przekazanych przez YouTubera prowadzącego kanał RedGamingTech, układy AMD Zen 5 o kodowej nazwie Granite Ridge będą bazować na 8-rdzeniowych klastrach CCX - z powodu rzekomych problemów ze skalowaniem producent nie jest w stanie uzyskać 16-rdzeniowej wersji. Co więcej, trudno liczyć na jakieś znaczące ulepszenia w systemie Infinity Fabric. Wygląda więc na to, że topowy procesor z serii Ryzen 8000 zaoferuje nawet 32 fizyczne rdzenie (byłaby to jednostka złożona z czterech układów CCX). Co jednak najważniejsze, najprawdopodobniej będziemy mogli liczyć na znaczący wzrost wydajności.

Wzrost wydajności IPC jest teraz szacowany na 22-30% względem chipów Zen 4, co brzmi bardzo obiecująco, aczkolwiek panuje powszechne przekonania, że finalnie różnica ta okaże się nieco mniejsza. Ponadto dowiedzieliśmy się, że czeka nas przebudowa pamięci podręcznej procesorów. Pamięć cache L1 ma być znacznie większa niż wcześniej, podczas gdy pamięć L2 powinna być "ujednolicona w całym CCX". Co więcej, jest szansa, że pamięć L3 będzie rodzajem współdzielonej pamięci, podobnie, jak ma to miejsce w GPU RDNA 3. Pojawiła się także wzmianka o zupełnie standardowej pamięci L3 i istnieniu pamięci cache L4 przeznaczonej wyłącznie dla jednostek APU, jednak póki co trudno powiedzieć coś więcej w tej kwestii. Póki co lepiej podejść do wspomnianych informacji z odpowiednim dystansem (przynamniej do czasu, aż pojawią się kolejne wieści z bardziej rzetelnych źródeł). Premiera procesorów AMD Ryzen 8000 odbędzie się dopiero w 2024 roku.

Źródło: Notebookcheck, RedGamingTech