Nowe funkcje w systemie iOS 17.1. Zobacz czy Apple wprowadziło coś użytecznego

Najnowsza wersja systemu iOS, oznaczona numerem 17 została udostępniona mniej niż 1,5 miesiąca temu. Od tego momentu doczekaliśmy się paru mniejszych aktualizacji, a niedawno wyszła również większa: iOS 17.1. Dodaje ona garść funkcji, które dla niektórych osób interesujące i przydatne nawet na co dzień. Można oczekiwać zmian choćby w aplikacji Muzyka, które okazują się bardziej przydatne, niż sądziłem. Do tego dochodzą ciekawe ulepszenia w słynnym AirDrop, czyli związane z szybkim przesyłaniem plików między różnymi urządzeniami Apple, a także dodatkowe funkcje trybu czuwania, możliwość szybkiego mieszania zdjęć na ekranie blokady, zabezpieczenie przed przypadkowym użyciem przycisku akcji oraz kilka innych udogodnień.

Autor: Tomasz Duda

Z systemu iOS korzysta obecnie około 30% użytkowników smartfonów na świecie. To ponad dwa razy mniej niż użytkowników Androida (70%), ale w zasadzie innych alternatyw nie ma, bo oba systemy łącznie zajmują praktycznie 100% rynku. Nie ma większego sensu debata na temat tego, który z nich jest lepszy, bo wszystko sprowadza się do indywidualnych preferencji, ekosystemu, którego się używa oraz posiadanego budżetu. W końcu nie jest tajemnicą, że najnowsze modele telefonów z Androidem można kupić już za kilkaset złotych, natomiast najtańsze nowe iPhony są przynajmniej kilkukrotnie droższe. Tak czy inaczej, osób korzystających z iOS jest mnóstwo, a aktualizację do iOS 17.1 dostaną wszyscy, którzy mają iPhone XR lub nowszy, czyli model sprzed 5 lat. Dlatego warto choćby w skrócie napisać, jakie zalety wnosi ta aktualizacja.

Aktualizacja iOS 17.1 oddaje w ręce użytkowników garść nowych funkcji, z których część może wyraźnie ułatwić obsługę i zwiększyć komfort korzystania z wybranych aplikacji. Rzecz jasna wyeliminowano też wiele znanych błędów i ulepszono optymalizację.

Muzyka jeszcze łatwiejsza do słuchania i ściągania offline

Zacznę od zmian w aplikacji muzyka, bo szczerze przyznaję, że zmiany mogą wydawać się drobne, ale okazują się bardzo przydatne. Przede wszystkim dlatego, że można w końcu dodawać utwory, wykonawców, albumy i całe listy odtwarzania do ulubionych, a następnie szybko filtrować je w taki sposób, by wyświetlały się wyłącznie rzeczy polubione. Jest to całkiem istotne, bo wiele osób używając usług streamingowych przez długi czas, ma utworzonych dziesiątki, a może nawet setki playlist, ale przecież nie każda z nich musi być w danej chwili ulubiona, prawda? Dlatego teraz po prostu oznaczasz gwiazdką to, co aktualnie Ci się najbardziej podoba, a potem z menu w prawym, górnym narożniku wyświetlacza (przycisk z trzema poziomymi paskami) wybierasz opcję “Dodano do ulubionych”. To sprawia, że wyświetlają się listy, utwory, albumy lub wykonawcy, którzy u Ciebie na topie, a cała reszta znika. Ma to też tę zaletę, że możesz ulubioną muzykę szybko pobrać do pamięci iPhone, ponownie pomijając tą, która nie jest aż tak lubiana.

To wciąż nie koniec zmian. Na końcu każdej playlisty pojawiły się też sugestie utworów, dopasowane do stylu danej listy. To jest w moim odczuciu super przydatna rzecz, bo można odkryć nowe utwory i nowych artystów, którzy tworzą muzykę w podobnym “klimacie”, ale dotychczas jakoś na nich nie trafiliśmy. Doszła też dodatkowa opcja podczas edytowania listy odtwarzania. Otóż możesz obecnie zmienić grafikę (okładkę) całej playlisty. Wybór duży nie jest, ale zawsze jest to jakieś udogodnienie. Słowem: zmiany niby kosmetyczne, ale jednak bezpośrednio wpływające na łatwość obsługi i wygodę słuchania swojej ulubionej muzyki. Dla mnie jak najbardziej na plus.

AirDrop na duże odległości

Używam iPhone i MacBooka, więc zdecydowanie doceniam współpracę tych (i nie tylko tych) urządzeń ze sobą, w ramach wspólnego ekosystemu Apple. Jedną z funkcji, które cenię najbardziej i wykorzystuję codziennie, jest AirDrop. Wracasz z wycieczki, albo z imprezy, masz mnóstwo zdjęć i filmów na iPhone i co? Zaznaczasz je, wybierasz wyślij przez AirDrop i natychmiast zaczynają się przesyłać zaskakująco szybko na komputer Apple. Dziesiątki zdjęć czy duże pliki wideo to żaden problem, bo cały proces liczony jest zazwyczaj w sekundach. Jest to na tyle wygodne, że nawet nie opłaca się wyciągać kabla USB, bo zupełnie szczerze szybciej będzie przesłać materiały bezprzewodowo. Zresztą równie łatwo i szybko możesz przesłać pliki do znajomego w pobliżu (lub on do Ciebie). Jedyne “ale” jest takie, że działa to powiedzmy w obrębie mieszkania, ale na dalsze odległości już raczej nie. Teraz w iOS 17.1 doszła nowa opcja, polegająca na tym, że jeśli odległość jest za duża, to iPhone może przesłać pliki przez łączność komórkową, co jak można się spodziewać, radykalnie zwiększa zasięg, ale oczywiście zmniejsza przepustowość i zużywa pakiet danych. Niemniej jednak jest to funkcja przydatna, szczególnie gdy musisz szybko i ekstremalnie łatwo wysłać niewiele plików.

Tryb czuwania z ograniczonym czasem wyświetlania

Ta opcja przeznaczona jest dla iPhonów obsługujących funkcję wyświetlacza zawsze włączonego, czyli zasadniczo iPhone 14 Pro / Pro Max i iPhone 15 Pro / Pro Max, z systemem iOS 17. Mogą one korzystać z trybu czuwania, który w czasie ładowania (zarówno przewodowego, jak i bezprzewodowego), gdy telefon ustawiony jest poziomo, zmienia smartfon w ramkę do zdjęć, aktualności, pokazuje zegar, odtwarzacz muzyczny, panel do obsługi Siri, ekran do powiadomień itp. Można łatwo dodawać różne widżety. Jak można się domyślić, jest to tryb przydatny szczególnie wieczorem lub w nocy, gdy iPhone stoi na szafce nocnej i pełni rolę czegoś na kształt wielofunkcyjnego budzika. Tryb nocny sprawia, że obraz nie jest rażący w ciemnym pomieszczeniu. W iOS 17 było mniej opcji odnośnie czasu wyświetlania obrazu. W zasadzie były tylko opcje: włączania po dotknięciu, inteligentnego wyłączania automatycznego i oczywiście całkowitego wyłączenia. Teraz dochodzi jeszcze opcja wygaszania wyświetlacza po 20 sekundach, a oprócz tego można ustawić, żeby ekran nie wyłączał się nigdy.

Szybka zmiana tła na ekranie blokady

Jak zapewne użytkownicy iOS wiedzą, w iPhone można skonfigurować wiele różnych ekranów blokady, a każdy z nich z różnymi widżetami, tłami, animacjami, fontami itp. Wybór był duży, a teraz, w iOS 17.1, został rozszerzony o funkcję mieszania zdjęć. Jeśli w galerii masz zdjęcia oznaczone jako ulubione, to po prostu przytrzymujesz palec na ekranie blokady, dodajesz nowy, wybierasz opcję Mieszanie zdjęć, a następnie zaznaczasz Album. System automatycznie rozpozna ulubione fotki i wczyta je, a następnie będzie wyświetlał jako tła na ekranie blokady. Co ważne, mamy do dyspozycji różne opcje mieszania. Standardowo tło zmieni się co godzinę, ale może zmieniać się np. raz na dzień, za każdym razem gdy zablokujesz telefon lub (chyba najciekawsza opcja) po stuknięciu (dotknięciu wyświetlacza). Innymi słowy: patrząc na ekran blokady, możesz dosłownie jednym dotknięciem przełączać wszystkie swoje ulubione zdjęcia, a jeśli nie dotkniesz, to nie przełączy się ono wcale.

Powiadomienie o włączonej latarce

Kolejna funkcja też jest niewielka i na pierwszy rzut oka nieistotna, ale w praktyce całkiem ważna i przydatna. Zapewne nie raz używaliście w swoim smartfonie tylnej diody jako latarki, prawda? Nie wiem, jak w Waszym przypadku, ale mi wielokrotnie zdarzyło się odłożyć smartfon wyświetlaczem do góry, a gdy go następnym razem podnosiłem, to okazywało się, że po drugiej stronie, przez cały ten czas latarka była włączona i zużywała energię z akumulatora. W iOS 17.1 takie ryzyko jest mniejsze, bo na “dynamicznej wyspie” u góry wyświetlacza wyświetla się wtedy jasny piktogram przedstawiający latarkę. Można go dotknąć, aby zmienił się w duży przycisk, który pozwoli szybko dezaktywować światło.

Blokada przycisku akcji w kieszeni

Jeśli używasz najnowszego iPhone 15 Pro lub Pro Max, to możesz skorzystać z nowego przycisku akcji, który pojawił się po raz pierwszy właśnie w tych modelach. Ma on całkiem szeroką funkcjonalność. Pozwala aktywować m.in. tryb cichy, tryb skupienia, aparat, latarkę, notatkę głosową, szkło powiększające, skrót np. do wybranej aplikacji itp. Z całą pewnością jest to rzecz przydatna, ale dotychczas, gdy wkładało się smartfon do kieszeni, można było wywołać daną funkcję, naciskając ten przycisk zupełnie przypadkiem. Na szczęście w iOS 17.1 to się zmieniło, a rozwiązanie problemu okazało się bardzo łatwe. Otóż gdy iPhone wykryje za pomocą czujnika zbliżeniowego, że jest w kieszeni, to po prostu dezaktywuje przycisk akcji. Jego przypadkowe naciśnięcie nie da żadnego efektu.

Inne zmiany

W iOS 17.1 doszła też opcja wyświetlania stanu konta (dostępnych środków), bezpośrednio na grafice karty płatniczej, dodanej do Portfela. Ta zmiana jest już naprawdę niewielka i dla większości osób pewnie nie znaczy wiele, ale zawsze jest to jakieś ułatwienie, bo wchodząc w portfel na iPhone, można od razu zobaczyć, ile pieniędzy jest na jakiej karcie. Oczywiście odpowiedni bank musi oferować wsparcie dla tej funkcji. Ponadto w Home Key dodano obsługę dla zamków Matter Smart Lock, co ułatwia szybkie otwieranie nowoczesnych zamków we własnym domu, całkowicie bezprzewodowo. Rzecz jasna oprócz tego w iOS 17.1 znalazło się miejsce na wiele łatek poprawiających dotychczasowe, znane błędy oraz szereg optymalizacji.