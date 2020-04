Acer pokazał nowe wersje notebooków Triton 500 oraz Nitro 5

Wczoraj firmy NVIDIA oraz Intel zaprezentowały swoje nowości dla laptopów - procesory 10 generacji Comet Lake-H oraz karty GeForce GTX 1650 Ti wraz z mocniejszymi układami GeForce RTX SUPER. Kolejni producenci prezentują swoje nowości, które w najbliższych tygodniach pojawią się w sprzedaży. Wczoraj omówiliśmy premierowe urządzenia firm ASUS, MSI oraz Lenovo, natomiast teraz przyszła pora na Acera, który początkowo zdecydował się wyłącznie na zapowiedź odświeżonych dwóch modeli notebooków. Na pełne nowości przyjdzie jeszcze czas, tym bardziej że coroczna konferencja next@acer, która miała się odbyć w Nowym Jorku została odwołana i obecnie nie wiemy kiedy nowe modele laptopów zostaną pokazane.

Acer początkowo zdecydował się na wprowadzenie do oferty odświeżonych notebooków Nitro 5 oraz Predator Triton 500.

Nowa wersja Acera Triton 500 będzie wyposażona w 6-rdzeniowy i 12-wątkowy układ Intel Core i7-10750H (8-rdzeniowy Core i7-10875H nie został potwierdzony) oraz układy graficzne NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER Max-Q, a także GeForce RTX 2080 SUPER Max-Q. W przypadku matryc pojawią się zarówno ekrany IPS o odświeżaniu 144 Hz jak również 300 Hz. Odświeżony Acer Triton 500 będzie wykorzystywał usprawnienia nowej wersji technologii Max-Q Design, a więc pojawią się takie techniki jak Dynamic Boost oraz Advanced Optimus. Usprawniony ma zostać także system chłodzenia, a sprzęt ponadto będzie obsługiwał WiFi 6.

Drugi model, który zostanie odświeżony to Acer Nitro 5, który doczeka się obsługi następujących kart graficznych: NVIDIA GeForce GTX 1650, GeForce GTX 1650 Ti, GeForce GTX 1660 Ti oraz GeForce RTX 2060. Do tego dojdą procesory Intel Comet Lake-H w postaci 4-rdzeniowego i 8-wątkowego układu Intel Core i5-10300H oraz 6-rdzeniowego i 12-wątkowego Intel Core i7-10750H. Wśród dostępnych matryc mają się pojawić warianty IPS 120 Hz oraz IPS 144 Hz. Sprzęt trafi do sprzedaży w maju, a ceny mają rozpoczynać się od 649,99 dolarów (999 dolarów za bazowy model z GeForce RTX 2060). Odświeżony Acer Triton 500 również pojawi się w sprzedaży w maju w cenie od 2199 dolarów (Core i7-10750H i GeForce RTX 2070 SUPER Max-Q).

Źródło: Notebookcheck