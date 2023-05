Acer Connect Vero W6m - nowy router Wi-Fi 6E z obsługą sieci mesh wykonany z materiałów pochodzących z recyklingu

Acer to znany producent elektroniki użytkowej, który zaprezentował swoją najnowszą serię routerów Connect Vero W6m. Firma względem innych marek postawiła na prostotę i najpotrzebniejsze użytkownikowi funkcję, dodatkowo szczycąc się użyciem materiałów z recyklingu postkonsumenckiego. Produkt ma dysponować najnowszym standardem łączności bezprzewodowej Wi-Fi 6E, trójzakresowym pasmem przenoszenia i pełnym wsparciem dla sieci typu mesh.

Connect Vero W6m został zaprezentowany przez firmę Acer na targach Computex 2023. Router jest zgodny z technologią Wi-Fi 6E i standardem AXE7800. Urządzenie oferuję szybkość do 7,8 Gb/s z wykorzystaniem wszystkich trzech zakresów częstotliwości: 2,4 GHz, 5 GHz oraz 6 GHz. Produkt dodatkowo można sparować z maksymalnie 4 urządzeniami wykorzystującymi technologie sieci mesh. Dzięki temu przy wykorzystaniu dwóch takich produktów możemy pokryć siecią powierzchnie do 465 m2. Natomiast w systemie 4 routerów zasięg ten zwiększa się aż do 930 m2. Z pewnością pomoże to użytkownikom wyeliminować martwe punkty na większych obszarach i w walce z grubymi ścianami w niejednej kamienicy.

Warto zaznaczyć jeszcze, że Acer wyposażył swoje produkty w standardową już funkcję WPS oraz rozwiązanie Quality of Service, które nadaje priorytety urządzeniom w sieci Wi-Fi. Connect Vero W6m jest wyposażony w czterordzeniowy procesor oparty na rdzeniach ARM Cortex-A53 taktowanych prędkością 2 GHz. W środku urządzenia znajdziemy również 1 GB pamięci RAM LPDDR oraz 4 GB pamięci operacyjnej. Producent zaznacza, że obudowa routerów została wykonana z 30% z materiałów z recyklingu postkonsumenckiego. Warto też dodać, że produkt posiada funkcję trybu ECO, który ma za zadanie zminimalizować zużycie energii urządzenia podczas pracy oraz przełączać je w tryb uśpienia. Na chwilę obecną nie wiemy, w jakich cenach i kiedy produkt pojawi się na polskich półkach sklepowych.

Źródło: Acer